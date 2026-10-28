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Napad ispred ambasade Izraela u Beogradu: Proglašen crveni stepen opasnosti od terorizma

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28.10.2026 07:04

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Фотографија настала након терористичког напада испред амбасаде Израела у Београду у којем је страдао нападач.
Foto: MUP Srbije

Maloljetno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu akbar".

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača. Proglašen je crveni stepen opasnosti od terorizma.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je da je noćas, 15 minuta poslije ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao Ambasadu Izraela.

Maloljetno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uzvikujući "Alahu akbar", napalo je pripadnika Žandarmerije sa dva noža. Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani usmrtio napadača, a tom prilikom je i sam lakše povrijeđen.

Ministar Dačić je naveo da su bezbjednosne službe pratile tu osobu i da je, prema dosadašnjim saznanjima, bila poznata kao predstavnik Islamske države. Nakon napada, naloženo je podizanje nivoa bezbjednosne prijetnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama širom Srbije.

"Imajući u vidu da se na teritoriji naše zemlje dogodio teroristički napad, donio sam odluku da podignem nivo bezbjednosne prijetnje od terorizma na najviši mogući stepen — crveni stepen", naveo je Dačić.

Precizirao je da to podrazumijeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbjednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mjesta na kojima se okuplja veći broj građana.

Istraga je u toku.

(RTS)

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Beograd

Srbija

Teroristički napad

teroristički napad u Beogradu

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