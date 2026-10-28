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Umro Dušan Kolarov

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28.10.2026 07:27

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Foto: ATV

Dušan Kolarov, sportski radnik i nekadašnji fudbaler, preminuo je u 73. godini nakon kraće i teške bolesti.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za Bačko Gradište, Žabalj i sportsku zajednicu Vojvodine.

Kolarov je rođen 1953. godine u Bačkom Gradištu, a ljubav prema sportu pokazao je još kao sedmogodišnjak. Uz fudbal, u mladosti se bavio i stonim tenisom, a sa ekipom Vojvodine učestvovao je na ekipnom državnom prvenstvu u Rijeci 1966. godine, nakon trećeg mjesta na republičkom takmičenju.

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Ipak, fudbal je ostao njegova najveća ljubav. Iz Vojvodine iz Bačkog Gradišta prešao je u novosadsku Vojvodinu, a nakon školovanja u Bečeju, obrazovanje je nastavio na Fakultetu fizičkog vaspitanja u Beogradu. Po završetku studija radio je kao profesor fizičkog vaspitanja u Žablju, gdje je nastavio da razvija svoju sportsku priču.

Iako mu je povreda meniskusa prerano okončala igračku karijeru, Kolarov nije odustao od fudbala. Godine 1979. osnovao je školu fudbala u Žablju, koja je okupila oko stotinu polaznika. Bio je aktivan i u organizaciji radničko-sportskih igara, Potiskom regionu i Olimpijskom komitetu Vojvodine.

Uz poslovne obaveze, sport je ostao važan dio njegovog života. Jedno vrijeme bio je i u rukovodstvu Vojvodine iz Bačkog Gradišta, a utakmice svog matičnog kluba pratio je i kasnije.

Moždani udar koji je doživio u avgustu ove godine prekinuo je njegove kontakte sa sportom, kojem je bio posvećen još od 1960. godine.

Sahrana Dušana Kolarova biće održana u Žablju 28. oktobra u 14 časova.

(Moj Bečej)

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