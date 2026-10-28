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Dječak (14) stradao prilikom prevrtanja viljuškara

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28.10.2026 08:11

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Četrnaestogodišnjak je smrtno stradao u nikšićkom naselju Ozrinići, a sumnja se da se nesreća dogodila usljed prevrtanja viljuškara.

Iz policije su naveli da se nesreća dogodila juče i da im je iz Službe hitne medicinske pomoći prijavljeno da je u mjestu Ozrinići smrtno stradalo maloljetno lice, u okolnostima koje su, prema dosadašnjim saznanjima, povezane sa prevrtanjem radne mašine.

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Crnogorski mediji prenose da je maloljetnik u dvorištu porodične kuće najvjerovatnije vozio viljuškar koji se prevrnuo.

(Srna)

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Tagovi :

Nikšić

Crna Gora

Stradao mladić

viljuškar

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