Dječak (14) stradao prilikom prevrtanja viljuškara

Autor:ATV redakcija
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Četrnaestogodišnjak je smrtno stradao u nikšićkom naselju Ozrinići, a sumnja se da se nesreća dogodila usljed prevrtanja viljuškara.
Iz policije su naveli da se nesreća dogodila juče i da im je iz Službe hitne medicinske pomoći prijavljeno da je u mjestu Ozrinići smrtno stradalo maloljetno lice, u okolnostima koje su, prema dosadašnjim saznanjima, povezane sa prevrtanjem radne mašine.
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Crnogorski mediji prenose da je maloljetnik u dvorištu porodične kuće najvjerovatnije vozio viljuškar koji se prevrnuo.
(Srna)
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