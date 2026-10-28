Autor:ATV redakcija
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Maloljetno lice iz Šapca, čiji identitet, kako je pojasnio MUP Srbije, još nije utvrđen, nasrnulo je 15 minuta poslije ponoći na pripadnika Žandarmerije ispred ambasade Izraela u Beogradu.
Žandarm je reagovao i u samoodbrani likvidirao napadača. Tom prilikom zadobio je povrede u vidu posjekotine na licu.
Kako je predočeno iz nadležnih službi, maloljetnik je prije napada uzviknuo „Alahu akbar“, prenosi Telegraf.rs.
Područje ispred diplomatskog predstavništva je obezbijeđeno, a MUP Srbije je objavio i snimak na kome su zabilježene scene po dolasku policijskih snaga.
Odmah nakon napada, u cjeloj Srbiji proglašen je crveni nivo prijednje od terorizma, što predstavlja najviši bezbjednosni stepen u državi. Ova mjera znači momentalno izvođenje naoružanih patrola na ulice.
Policija pod punom opremom osigurava tržne centre, željezničke i autobuske stanice, aerodrome te diplomatsko-konzularna predstavništva. Na svim ključnim tačkama u zemlji značajno su pojačani pretresi i kontrola kretanja.
Snimak pogledajte na linku.
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