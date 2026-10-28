U sudaru dva voza povrijeđeno više osoba

Veliki broj ljudi povrijeđen je u sudaru dva voza u centralnom dijelu Španije, objavio je list "Pais", pozivajući se na izjave očevidaca.

Sudar se dogodio između gradova Los Jebenes i Urda u Toledu, nešto poslije 9.00 časova po lokalnom vremenu.

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Očevici su rekli da je mnogo ljudi povređeno i da su u sudaru učestvovala i dva automobila.

Pozivajući se na željezničkog operaratera "Adif", Rojters javlja da su se sudarila dva brza voza koja povezuju Madrid sa Andaluzijom.

"Adif" je objavio na "Iksu" da je željeznički saobraćaj na liniji Madrid-Andaluzija obustavljen nakon sudara.

Na licu mjesta su brojne medicinske ekipe. Dva vagona navodno su iskočila iz šina i pala niz nasip.

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U sudaru su učestvovali brzi voz "AVE" koji je krenuo iz Madrida ka Sevilji i voz "Irio" koji je putovao u suprotnom smjeru.

(Srna)