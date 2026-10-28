U Istočnom Sarajevu i dalje redukcije vode: ''Sad nema ko da mi polije da se umijem''

U Istočnom Sarajevu već danima traju redukcije vode. Vodovod je za narednih nekoliko dana objavio plan redukcije, što znači da se i u narednom periodu ne očekuje stabilizacija u snabdijevanju vodom u pojedinim dijelovima ovog grada.

Napravljena je i aplikacija "Voda Istočno Sarajevo" u kojoj svaki građanin može da unese naziv i broj svoje ulice, a aplikacija mu prikaže plan redukcije za unesenu ulicu.

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Građani se često žale da se plan redukcije ne poštuje, pa da im voda ne stigne u vrijeme koje je najavljeno.

"Zona 3, rečeno je da će pustiti u 6 sati vodu, a naravno u 6 nisu pustili", jedan je od komentara sa Instagram stranice Istočnosarajevo_lukavicaonline.

Na pomenutoj stranici mogu se naći i šaljivi komentari, a jedan od njih glasi: ''Govorili su mi moji ženi se, a ja neću. Sad nema ko da mi polije da se umijem".

Iako je ovih dana padala kiša, padavina je bilo nedovoljno da bi počelo redovno vodsnabdijevanje.

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Redukcije su raspoređene u tri zone, pa se vrijeme redukcije određuje po zonama i ulicama koje te zone obuhvataju.

Na zvaničnoj stranici KP "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo takođe objavljuje se raspored redukcija po zonama, a jutros su poslali i vanredno obavještenje za potrošače u Ulici Draže Mihailovića da će zbog radova na proširenju vodovodne mreže doći do prekida u vodosnabdijevanju.