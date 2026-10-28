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Sindikalna organizacija Bijeljina: Očekujemo da se trajno riješe problemi

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28.10.2026 10:15

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Синдикална организација Бијељина: Очекујемо да се трајно ријеше проблеми

Sindikalna organizacija Gradske uprave Grada Bijeljina izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog neizmirenih obaveza prema zaposlenima po osnovu pripadajućih naknada, koje predstavljaju dio materijalnih prava radnika iz radnog odnosa.

Kako navode iz Sindikalne organizacije, naknade zaposlenima nisu isplaćene počev od jula 2026. godine, čime se dodatno pogoršava materijalni položaj radnika i njihovih porodica.

"Smatramo da radnici koji odgovorno i profesionalno obavljaju svoje poslove i svakodnevno pružaju usluge građanima ne smiju biti dovedeni u situaciju da čekaju na isplatu naknada koje im pripadaju. Poštovanje prava radnika, redovnost isplata i odgovoran odnos poslodavca prema preuzetim obavezama moraju biti prioritet", ističu iz Sindikalne organizacije Grada Bijeljina.

Dodaju da posebno zabrinjava činjenica da problemi u vezi sa isplatom primanja i ostvarivanjem prava zaposlenih traju već dvije godine, bez trajnog i sistemskog rješenja.

Dodatni problem predstavlja i prekid zdravstvenog osiguranja zaposlenih, čime se radnici dovode u neizvjesnost u pogledu ostvarivanja jednog od osnovnih prava i pristupa zdravstvenoj zaštiti.

"Smatramo nedopustivim da zaposleni koji uredno izvršavaju svoje radne obaveze budu izloženi ovakvoj nesigurnosti", dodali su.

Sindikalna organizacija je i u prethodnom periodu ukazivala na probleme u vezi sa isplatom potraživanja zaposlenih i zahtijevala da se pronađe rješenje koje će omogućiti izmirenje svih dospjelih obaveza prema radnicima, kao i obezbjeđivanje kontinuiteta zdravstvenog osiguranja.

"Očekujemo od poslodavca da bez daljeg odlaganja preduzme konkretne mjere radi isplate zaostalih naknada, regulisanja obaveza po osnovu zdravstvenog osiguranja i trajnog rješavanja problema koji već predugo opterećuju zaposlene u Gradskoj upravi Grada Bijeljina, poručili su iz Sindikalne organizacije.

(bndan)

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Bijeljina

Gradska uprava Bijeljina

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