Đoković poslao poruku rivalima: Neću mlađima dopustiti ništa lako

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je pred početak turnira u Bazelu da ga i dalje motiviše nadmetanje sa znatno mlađim igračima, kao i da ne odustaje od namjere da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu.

Đoković, koji se poslije 15 godina vratio na turnir u Švajcarskoj, istakao je da mu poseban izazov predstavljaju dueli sa teniserima koji su od njega mlađi i više od decenije.

"Ako me neko pobijedi, svaka čast, ali ću se definitivno boriti, neću mlađima dopustiti ništa lako. To me isto motiviše, da igram sa ljudima koji imaju 15 i više godina manje od mene", rekao je 39-godišnji Đoković na konferenciji za medije.

Srpski as naglasio je da, uprkos godinama i drugačijem rasporedu turnira, i dalje vjeruje da može da se takmiči na najvišem nivou.

Ipak, svjestan je da u ovoj fazi karijere mora pažljivije da planira nastupe i pronađe ravnotežu između profesionalnih obaveza i porodičnog života.

"Ciljevi su bitni, jer je tu onda bistrina, a meni je cilj bio da se osjećam što je bolje moguće. To je bolje, kad se osjećam dobro – igram dobro. Dokazao sam sebi da mogu da igram na najvećem nivou, ali moram da budem svjestan gdje sam sada", objasnio je Đoković.

Porodica i trka za Torino

Osvajač 24 grend slem titule potvrdio je da mu najveći turniri i dalje predstavljaju glavni sportski prioritet.

"Nije tajna da me grend slem najviše interesuje, da se borim za još jednu titulu na grend slemu, ali moram da balansiram život, djecu, suprugu. Više sam posvećen porodici zato što ne želim da propuštam ništa, jer sam bio dosta odsutan", rekao je srpski teniser.

Đoković je dodao da je zadovoljan načinom na koji uspijeva da uskladi porodične i sportske obaveze, a kao potvrdu da i dalje može da osvaja trofeje naveo je nedavni trijumf u Pekingu.

"Čini mi se da uspijevam, osvojio sam titulu u Pekingu", zaključio je Đoković.

Srpski teniser će u srijedu započeti nastup u Bazelu, gdje će mu protivnik u prvom kolu biti Francuz Igo Umber, trenutno 38. igrač svijeta. Njih dvojica do sada su se sastali samo jednom, na Vimbldonu 2019. godine, kada je Đoković slavio u tri seta.

Turnir u Bazelu ima dodatni značaj za srpskog asa, pošto se nalazi u borbi za plasman na završni ATP masters u Torinu. Ipak, sudeći po njegovim izjavama, najveća motivacija ostaje nepromijenjena – osvajanje još jedne grend slem titule i nastavak nadmetanja sa najboljim teniserima svijeta, prenosi Sputnjik.