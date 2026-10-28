Logo

Đoković poslao poruku rivalima: Neću mlađima dopustiti ništa lako

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 09:56

Komentari:

1
Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II)

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je pred početak turnira u Bazelu da ga i dalje motiviše nadmetanje sa znatno mlađim igračima, kao i da ne odustaje od namjere da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu.

Đoković, koji se poslije 15 godina vratio na turnir u Švajcarskoj, istakao je da mu poseban izazov predstavljaju dueli sa teniserima koji su od njega mlađi i više od decenije.

"Ako me neko pobijedi, svaka čast, ali ću se definitivno boriti, neću mlađima dopustiti ništa lako. To me isto motiviše, da igram sa ljudima koji imaju 15 i više godina manje od mene", rekao je 39-godišnji Đoković na konferenciji za medije.

Srpski as naglasio je da, uprkos godinama i drugačijem rasporedu turnira, i dalje vjeruje da može da se takmiči na najvišem nivou.

Ipak, svjestan je da u ovoj fazi karijere mora pažljivije da planira nastupe i pronađe ravnotežu između profesionalnih obaveza i porodičnog života.

"Ciljevi su bitni, jer je tu onda bistrina, a meni je cilj bio da se osjećam što je bolje moguće. To je bolje, kad se osjećam dobro – igram dobro. Dokazao sam sebi da mogu da igram na najvećem nivou, ali moram da budem svjestan gdje sam sada", objasnio je Đoković.

Porodica i trka za Torino

Osvajač 24 grend slem titule potvrdio je da mu najveći turniri i dalje predstavljaju glavni sportski prioritet.

"Nije tajna da me grend slem najviše interesuje, da se borim za još jednu titulu na grend slemu, ali moram da balansiram život, djecu, suprugu. Više sam posvećen porodici zato što ne želim da propuštam ništa, jer sam bio dosta odsutan", rekao je srpski teniser.

Đoković je dodao da je zadovoljan načinom na koji uspijeva da uskladi porodične i sportske obaveze, a kao potvrdu da i dalje može da osvaja trofeje naveo je nedavni trijumf u Pekingu.

"Čini mi se da uspijevam, osvojio sam titulu u Pekingu", zaključio je Đoković.

Srpski teniser će u srijedu započeti nastup u Bazelu, gdje će mu protivnik u prvom kolu biti Francuz Igo Umber, trenutno 38. igrač svijeta. Njih dvojica do sada su se sastali samo jednom, na Vimbldonu 2019. godine, kada je Đoković slavio u tri seta.

Turnir u Bazelu ima dodatni značaj za srpskog asa, pošto se nalazi u borbi za plasman na završni ATP masters u Torinu. Ipak, sudeći po njegovim izjavama, najveća motivacija ostaje nepromijenjena – osvajanje još jedne grend slem titule i nastavak nadmetanja sa najboljim teniserima svijeta, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

turnir

tenis

Komentari (1)

Pročitajte više

Пријетио комуналном полицајцу, па му возилом прешао преко стопала

Hronika

Prijetio komunalnom policajcu, pa mu vozilom prešao preko stopala

1 h

0
цигарета

Ekonomija

Poskupljuju cigarete u BiH, ovo su nove cijene

2 h

0
Без плана: Бањалучки земљотрес - између сјећања, солидарности и урбане стварности

Emisije

Bez plana: Banjalučki zemljotres - između sjećanja, solidarnosti i urbane stvarnosti

2 h

0
Крупни план модерне пегле постављене на дасци за пеглање са навлакама са камуфлажним узорком у свијетлом затвореном простору.

Savjeti

Kako olakšati peglanje odjeće pomoću aluminijske folije?

2 h

0

Više iz rubrike

Данас је Света Петка, Новак Ђоковић се огласио на велики црквени празник

Tenis

Danas je Sveta Petka, Novak Đoković se oglasio na veliki crkveni praznik

17 h

2
Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.

Tenis

Oglasio se Đoković pred novi pohod

1 d

0
Рафаел Надал се враћа на терен

Tenis

Rafael Nadal se vraća na teren

1 d

0
Зверев: Мишљење Бекера ме не занима

Tenis

Zverev: Mišljenje Bekera me ne zanima

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Instagram postaje novi Jutjub: Stiže velika promjena za društvene mreže

11

47

U Istočnom Sarajevu i dalje redukcije vode: ''Sad nema ko da mi polije da se umijem''

11

40

Arapi tvrde da ih Netanjahu zove u Vladu

11

38

Vavrinka završio karijeru

11

32

Francuska uvodi brutalne kazne za nasilne demonstrante

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima