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Poruka iz Rusije: Evropljani neće učestvovati u pregovorima o Ukrajini, mogu doći ako kupe karte

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28.10.2026 17:48

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Порука из Русије: Европљани неће учествовати у преговорима о Украјини, могу доћи ако купе карте

Ruski predstavnici iz Evrope neće učestvovati u trilateralnim tehničkim pregovorima Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, koji bi trebalo da budu održani narednog mjeseca. To je izjavio Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika, navodeći da je dogovoreno da se razgovori vode bez evropskih predstavnika, prenosi „Pravda“.

„Mogu doći ako kupe karte, ali niko ih ne namjerava pozvati za pregovarački sto“, poručio je Ušakov.

Ruski zvaničnik nije potvrdio tvrdnju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da bi tehnički pregovori mogli biti održani 10. novembra. Dodao je da će termin sastanka biti objavljen u narednom periodu.

Nastavak pregovora

Ušakov je ranije izjavio da je Rusija spremna da nastavi trilateralne razgovore sa SAD i Ukrajinom o okončanju rata nakon 4. novembra.

Zelenski je, s druge strane, rekao da nakon razgovora evropskih čelnika sa ruskim predsjednikom postoje naznake da Moskva ozbiljno razmatra sastanak pregovaračkih timova u Abu Dabiju.

Ukrajinski predsjednik naveo je i da održavanje trilateralnog susreta tehničkih timova Ukrajine, SAD i Rusije, planiranog za početak novembra, zavisi od odluke Sjedinjenih Američkih Država.

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Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Vladimir Zelenski

mirovni pregovori

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