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Humanost na djelu: Radnici HE na Drini godišnje obezbjede oko 250 doza krvi

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28.10.2026 18:39

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Хуманост на дјелу: Радници ХЕ на Дрини годишње обезбједе око 250 доза крви
Foto: ATV

Vođeni humanošću i željom da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija, radnici Hidroelektrane Višegrad ne doprinose samo energetskoj stabilnosti, već dugi niz godina dobrovoljno daruju krv.

Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi broji oko 120 članova, a radi pri sindikalnoj organizaciji Hidroelektrane na Drini.

"U toku godine od naših davalaca iz preduzeća aktiv obezbijedi oko 250 doza krvi, a ako se uzme u obzir i odlična saradnja sa drugim društvima i aktivima širom Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, ta brojka prelazi 300 doza ove dragocjene tečnosti", kaže Miroslav Marijanović, predsjednik DDK HE Višegrad.

Dobrovoljni davalac krvi može biti svaka zdrava osoba, muškog ili ženskog pola, starosti između 18 i 65 godina. Muškarci mogu dati krv svaka tri mjeseca, a žene svaka četiri mjeseca.

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Tagovi :

HE na Drini

dobrovoljno darivanje krvi

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