Tužne vijesti iz Španije, povećao se broj žrtava nesreće

Najmanje 68 ljudi poginulo je u srijedu u sudaru dva brza voza u Španiji, dok spasioci nastavljaju da pretražuju olupine u potrazi za tijelima žrtava. Riječ je o drugoj željezničkoj nesreći sa smrtnim ishodom u Španiji ove godine i najtežoj željezničkoj nesreći u Evropi od 2013. godine.

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je u televizijskom obraćanju nedaleko od mjesta nesreće, južno od Madrida, da „cijela Španija“ tuguje, dok je opoziciona Narodna stranka saopštila da je otkazala sve predizborne aktivnosti planirane za taj dan, uoči izbora koji će biti održani narednog mjeseca.

Sančez je poručio da će ova „strašna tragedija“ biti istražena i obećao da će biti otklonjeni svi propusti koji budu utvrđeni. Dodao je da, prema dosadašnjim informacijama, uzroci dvije nesreće nisu povezani.

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„Ako bude potrebno dodatno ojačati bezbjednost kako bismo vratili povjerenje u naš sistem brzih željeznica, to ćemo i učiniti. Za zemlju poput Španije neprihvatljivo je da se u istoj godini dogode dvije nesreće brzih vozova“, rekao je Sančez.

Crveni signal

Španski ministar saobraćaja izjavio je da je do sudara došlo nakon što je vozu kompanije Renfe (Renfe) odobreno da nastavi putovanje, iako je crveni signal i dalje bio aktivan zbog drugog voza koji je stajao ispred njega.

Oskar Puente rekao je novinarima u Madridu da je crveni signal aktiviran zbog kvara u računarskoj komunikaciji, što je automatski zaustavilo saobraćaj. Međutim, nakon toga donesena je pogrešna odluka da se vozu Renfea dozvoli nastavak kretanja.

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Na mjestu nesreće, pored jednog od vozova koji se nalazio na uzdignutom dijelu pruge, bili su parkirani vozila hitne pomoći, pogrebna vozila i helikopteri. Iskrivljeni metalni dijelovi i ostaci vagona bili su razbacani duž nasipa niz koji su se survala najmanje tri vagona.

Predsjednik regionalne vlade Kastilje-La Manče saopštio je da je broj poginulih porastao na 68, dok su spasilačke ekipe nastavile da pretražuju vagon po vagon u potrazi za ostalim žrtvama.

Povrijeđeni putnici, od kojih su neki bili krvavi ili sa zavojima, evakuisani su obližnjim putem nakon nesreće.

Španska ministarka zdravlja Monika Garsija objavila je na društvenim mrežama da je povrijeđeno 80 ljudi, od kojih je 15 u veoma teškom stanju.

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Salvador Arisa opisao je haos koji je nastao u njegovom vagonu.

„Bio sam veoma blizu vrata, ali su drugi putnici razbijali prozore kako bi uspjeli da izađu. Neki ljudi praktično nisu mogli da se pomjere jer su bili zaglavljeni između sjedišta“, ispričao je 62-godišnji Arisa.

Istraga u toku

Ova nesreća najteža je u Evropi od 2013. godine, kada je u željezničkoj nesreći u španskom gradu Santijago de Kompostela poginulo 80 ljudi.

Nova tragedija dogodila se nakon još jedne nesreće u januaru ove godine, kada su se sudarili brzi vozovi istih prevoznika, na istoj željezničkoj liniji, a poginulo je 46 ljudi.

U toj nesreći voz je iskočio iz šina i udario u voz koji je dolazio iz suprotnog smjera, u blizini Adamusa, u pokrajini Kordoba, što je pokrenulo raspravu o visini ulaganja u održavanje željezničke infrastrukture.

Kompanija Renfe saopštila je u srijedu da je njen voz, nakon što je dobio dozvolu da nastavi putovanje, udario u voz kompanije Irio (Iryo), koji je ostao zaustavljen „iz nama nepoznatih razloga“.

„Voz Renfea nastavio je kretanje prema dobijenim uputstvima, nakon čega je došlo do sudara. Tačan redoslijed događaja, uslovi odvijanja saobraćaja i okolnosti sudara moraće da budu utvrđeni istragom“, navedeno je u saopštenju Renfea.

Kompanije Irio i Adif (Adif) nisu odgovorile na zahtjeve za komentar.