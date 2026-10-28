Radovi u punom jeku na dionici autoputa Bijeljina-Rača

Ne staju mašine na dionici auto-puta Bijeljina-Rača. Radovi na ugradnji separatora, asfaltirski radovi od nulte stacionaže ka objektu O1 počeli su još prošle sedmice. Izvode se i radovi na mostovima dužine 260 metara.

Radi se i na nadvožnjaku u mjestu Brodac. Na gradilištu nema predaha. Radovi se odvijaju na više lokacija istovremeno. Cilj je jasan, da dionica što prije dobije završne obrise.

"Na dionici autoputa Rača-Bijeljina, trenutno izvodimo radove na izradi nosivog nevezanog sloja. Ugrađujemo i drobljeni kameni agregat 0,32 mm za potrebe izrade cementom stabilizovanog sloja. Takođe uređujemo i humuziramo kosine nasipa. Izvode se i radovi na vanjskoj odvodnji. Završili smo iskop trapeznog kanala 4 u dužini 2,5 kilometra. Ove sedmice počinjemo sa iskopom kanala Bogaz. Takođe, priveli smo kraju na prvih 7 kilometara radove na unutrašnjoj odvodnji", kaže Tomislav Miljević, odgovorni rukovodilac radova kompanije "Integral inženjering".

Vremenski uslovi neće usporiti radove, uvjeravaju izvođači. Posao nastavljaju planiranom dinamikom. S druge strane rijeke Save radovi na izgradnji dionice Kuzmin – Sremska Rača su u završnoj fazi. Ono što je značajno za obje strane jeste integrisani granični prelaz.

"Granični prelaz Rača, ovaj novi integrisani, biće pušten u rad između 15. i 19. decembra ove godine. To će biti prvi veliki i ozbiljan korak povezivanju Srbije i Republike Srpske. Praktično ćemo mi imati sada autoput, čim se popnemo na Rači, do Beograda, dokle god u Evropi. Mi ćemo do kraja 2027. trebalo bi da završimo cijelu dionicu do Bijeljine", kaže Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske.

Cijela teritorija Republike Srpske veliko je gradilište.

"Jedina u ovom trenutku nepokrivena dionica je Doboj –Vukosavlje od nekih 36 kilometara, gdje mi skoro već nekoliko mjeseci, oko osam mjeseci vodimo intenzivne pregovore sa Svjetskom bankom i u nekoj smo završnoj fazi za odobravanje kredita Svjetske banke u visini od 500 miliona evra upravo za izgradnju te dionice", kaže Radovan Višković, v.d. direktora JU „Auto-putevi RS“.

Rješavanjem ove dionice biće završena izgradnje autoputa Banja Luka –Beograd, čime će biti ostvaren i dugoročni cilj povezivanja Banja Luke i Beograda preko teritorije Republike Srpske.