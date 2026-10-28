Dragana Božić o Regionalnom samitu trgovine: "Takav spoj odavno nije viđen"

U Banjaluci je svečano otvoren Drugi Regionalni samit trgovine, događaj koji okuplja lidere biznisa, kreatore politika i inovatore Balkana s ciljem oblikovanja budućnosti trgovine i regionalne saradnje.

Samit će tokom dva dana okupiti privrednike, predstavnike institucija i stručnjake iz regiona, uz pet panela, tri predavanja i prilike za razgovore iz kojih mogu nastati nova partnerstva.

Ekonomija Otvoren Drugi Regionalni samit trgovine u Banjaluci

"Dan je bio nevjerovatan. Danas smo prevazišli sami sebe. Bilo je 500 ljudi koji su vidjeli kako to u Banjaluci može izgledati svjetski. Samit je ponudio nekoliko panela i predavanja, a ono što me je oduševilo jeste da su se na jednom mjestu spojile institucije Republike Srpske, i privrednici i donosioci odluka i ljudi koji žele da nešto čuju. Takav spoj odavno nije viđen", kaže Dragana Božić, direktor Regionalnog samita trgovine.

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