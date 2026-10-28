Oglasio se RTS o Manji Grčić: Prije ostavke smijenila Bojanu Mlađenović

Manja Grčić podnijela je Upravnom odboru ostavku na mjesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije. Prije podnošenja ostavke smijenila je Bojanu Mlađenović sa mjesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mjesto dođe Borivoje Uskoković, saopšteno je iz RTS-a

„Odluku sam donijela nakon pažljivog razmatranja okolnosti u kojima javni servis trenutno funkcioniše, smatrajući da je u interesu institucije da se omogući nastavak njenog rada“, navela je Manja Grčić u obrazloženju ostavke.

Srbija Manja Grčić podnijela ostavku na funkciju generalnog direktora RTS-a

Dodala je da očekuje da Upravni odbor bez odlaganja preduzme sve potrebne radnje radi obezbjeđivanja kontinuiteta rukovođenja i zakonite primopredaje dužnosti.

„Spremna sam da, u skladu sa zakonom, pružim svu potrebnu saradnju kako bi primopredaja bila sprovedena uredno i bez posljedica po rad Radio-televizije Srbije“, navela je Manja Grčić.

Saopštenje Manje Grčić

Prenosimo saopštenje dosadašnje direktorke Manje Grčić u cjelosti:

„Obavještavam zaposlene Radio-televizije Srbije i javnost da sam danas podnijela ostavku na funkciju generalne direktorke Radio-televizije Srbije.

Moja namjera je od početka bila da obezbijedim stabilnost i nesmetan rad ove važne institucije, posebno u trenutku velikih društvenih i političkih promjena.

Upravo zbog toga sam posljednja četiri dana provela u RTS-u, nastojeći da obezbijedim kontinuitet rada i pripremim odgovornu i urednu primopredaju dužnosti, uključujući sve poslove, obaveze i odgovornosti koje ova funkcija podrazumijeva.

Međutim, svjesna sam da se u dijelu javnosti moj ostanak na funkciji, makar i privremen, doživljava kao prepreka promjenama.

Ne želim da moja namjera da obezbijedim urednu primopredaju bude razlog za dalje nepovjerenje, tenzije ili podjele.

Zato sam odlučila da ostavku podnesem bez daljeg odlaganja, prepuštajući nadležnim organima da u skladu sa zakonom obezbijede kontinuitet rukovođenja javnim servisom.

Vjerujem da RTS mora da ostane stabilna, profesionalna institucija, bez obzira na to ko je na njenom čelu i ko je na vlasti.

Zahvaljujem zaposlenima RTS-a na saradnji i profesionalnosti.

Manja Grčić“

Njena ostavka bila je zahtjev sindikata radnika RTS-a, neformalnih organizacija zaposlenih u RTS-u i Studentske liste.

Za generalnu direktorku imenovana je u februaru 2026. godine.

Manja Grčić imenovana je za generalnu direktorku Radio-televizije Srbije 11. februara 2026. godine.