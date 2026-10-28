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Hakerski napad u Belgiji: Građanima produžavaju rokove za prijavu poreza

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28.10.2026 22:16

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Хакерски напад у Белгији: Грађанима продужавају рокове за пријаву пореза
Foto: Pixabay

Digitalne usluge belgijskog Ministarstva finansija prekinute su zbog kibernetičkog napada, saopšteno je iz te institucije. Među pogođenim servisima je i MajMinfin, državni portal preko kojeg građani i preduzeća podnose poreske prijave i rješavaju druge finansijske obaveze, piše Juronjuz.

Portal je, zajedno s nekoliko drugih internetskih usluga, privremeno isključen iz mjera predostrožnosti. Službenici trenutno provode istragu i rade na osiguranju sustava.

Produženje rokova za poreske prijave

Ministarstvo je najavilo da će produžiti rokove za podnošenje poreskih prijava na koje utiče ovaj prekid. Novi datumi biće objavljeni naknadno. Prema trenutnim informacijama, nema naznaka da su osobni podaci korisnika ukradeni ili na bilo koji način kompromitovani. Iz ministarstva su napomenuli da je istraga još u toku.

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Tagovi :

hakerski napad

Belgija

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