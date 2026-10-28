Hakerski napad u Belgiji: Građanima produžavaju rokove za prijavu poreza

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Digitalne usluge belgijskog Ministarstva finansija prekinute su zbog kibernetičkog napada, saopšteno je iz te institucije. Među pogođenim servisima je i MajMinfin, državni portal preko kojeg građani i preduzeća podnose poreske prijave i rješavaju druge finansijske obaveze, piše Juronjuz.
Portal je, zajedno s nekoliko drugih internetskih usluga, privremeno isključen iz mjera predostrožnosti. Službenici trenutno provode istragu i rade na osiguranju sustava.
Produženje rokova za poreske prijave
Ministarstvo je najavilo da će produžiti rokove za podnošenje poreskih prijava na koje utiče ovaj prekid. Novi datumi biće objavljeni naknadno. Prema trenutnim informacijama, nema naznaka da su osobni podaci korisnika ukradeni ili na bilo koji način kompromitovani. Iz ministarstva su napomenuli da je istraga još u toku.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
45
22
37
22
32
22
26
Trenutno na programu