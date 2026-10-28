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Monstruozno! Djevojčica (10) se požalila na bol u stomaku, ispostavilo se da je trudna

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28.10.2026 22:45

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zlostavljanje djece
Foto: Pixabay

Desetogodišnja djevojčica iz Argentine odvedena je u bolnicu zbog jakih bolova u stomaku, a ljekari su tokom pregleda utvrdili da je u šestom mjesecu trudnoće. O slučaju izvještava RTL, pozivajući se na lokalne medije.

Nakon što je utvrđena trudnoća, djevojčica je ispričala da ju je seksualno zlostavljao očuh. Njeno svjedočenje dovelo je do hitne reakcije istražnih organa.

Glavni osumnjičeni je 33-godišnji partner njene majke, koji je uhapšen. Prema pisanju argentinskog portala „Infobae“, policija je zaplijenila njegov mobilni telefon u okviru prikupljanja dokaza.

Tužilaštvo je odmah reagovalo nakon što je dobilo informacije o navodnom zlostavljanju. Porodica živi u manjem mjestu u Argentini, gdje je ovaj slučaj izazvao veliku zabrinutost.

Baki djevojčice otkrila je da je ranije upozoravala majku na tog muškarca. U intervjuu za lokalnu televiziju ispričala je da je i prije ovog slučaja insistirala na tome da njena kćerka ne ostavlja dijete nasamo sa svojim partnerom.

Prema njenim riječima, majka je 33-godišnjeg muškarca upoznala preko interneta, nakon čega su započeli vezu. Baka je izjavila da sada jedino traži pravdu za svoju unuku.

Prema informacijama portala „Infobae“, osumnjičeni se i dalje nalazi u policijskom pritvoru. Istražioci nastavljaju da saslušavaju svjedoke i prikupljaju dodatne dokaze kako bi utvrdili okolnosti navodnog seksualnog zlostavljanja.

Za sada nema dodatnih informacija o zdravstvenom stanju djevojčice i daljoj medicinskoj njezi. Takođe nije saopšteno da li je protiv osumnjičenog zvanično podignuta optužnica.

Istraga je u toku, a prikupljeni dokazi trebalo bi da razjasne odgovornost osumnjičenog, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

seksualno zlostavljanje

Argentina

trudnoća

Nasilje

Djevojčica

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