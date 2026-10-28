Bolnica u Bihaću pred blokadom računa, ugrožen rad

Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću prijeti blokada računa zbog duga od dva miliona maraka po kreditu iz 2008. godine.

Rok za naplatu ističe 31. oktobra, a konkretno rješenje za dug još nije poznato.

Problem je razmatrala i Vlada Unsko-sanskog kantona (USK), koja je zaključila da ne postoji pravni osnov za preuzimanje duga bolnice, uz poruku da uprava mora poduzeti mjere za stabilizaciju finansijskog poslovanja.

"Bolnica mora ići u određene rezove koji se tiču samog njihovog finansijskog poslovanja", izjavio je za BHRT Samir Sedić, sekretar Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK.

Kao jedna od mogućnosti za rješavanje problema spominje se rebalans kantonalnog budžeta, ali nije poznato hoće li potrebna sredstva biti osigurana na vrijeme.

Iz sindikata upozoravaju da bi blokada računa mogla ugroziti svakodnevni rad bolnice, uključujući nabavku lijekova i medicinskog materijala, plaćanje režijskih troškova i isplatu plata zaposlenima.

"Bolnica neće moći plaćati ni lijekove, materijal, održavanje opreme, struju, vodu, grijanje, hranu za pacijente ni plate radnika. Ako se to desi, bolnica će se zatvoriti", rekao je Amir Durić, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije u ovoj ustanovi.

Moguća blokada dodatno bi opteretila bolnicu koja se već suočava s nedostatkom medicinskog kadra i odlaskom ljekara. U pitanju je ključna zdravstvena ustanova za hiljade građana Unsko-sanskog kantona, zbog čega bi finansijski problemi mogli imati direktne posljedice po dostupnost zdravstvenih usluga.