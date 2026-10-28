Rusi otkrili kada kreću pregovori o Ukrajini

Trilateralni pregovori o Ukrajini biće održani nakon 4. novembra, a tačan datum biće određen u najskorije vrijeme, saopštio je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov.

On je naveo da će datum nastavka pregovora odrediti situacija, uključujući i stanje na frontu.

Ušakov je rekao da još nije određeno ko će predstavljati Rusiju na pregovorima u Abu Dabiju.

Kada je riječ o pregovaračima u ime Evrope, Ušakov kaže da za sada nema govora o kandidaturama norveškog premijera Jonasa Sterea i predsjednika Finske Aleksandra Stuba.

"Zasad o tome uopšte nema govora i niko ništa ne razmatra, jer trenutno postoji dogovor o obnavljanju isključivo trilateralnih konsultacija i to na nivou predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država", rekao je Ušakov novinarima, odgovarajući na pitanje da li bi Moskva mogla da razmotri Stuba i Sterea kao pregovarače u ime Evrope.

Stub i Stere juče su inicirali telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, a danski premijer Mete Frederiksen rekla je da to nije usaglašeno sa ostalim evropskim zemljama, prenosi "Sputnjik".

Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja o pitanjima rješavanja ukrajinske krize, te je pozdravljen dogovor o obnavljanju trilateralnih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD u prvoj polovini novembra u Abu Dabiju.

Putin je ranije na sastanku sa specijalnim izaslanikom predsjednika SAD Stivom Vitkofom potvrdio spremnost Moskve da obnovi trilateralne pregovore o Ukrajini, prenosi Srna.