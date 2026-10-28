Upravni odbor RTS: Evo ko će biti v. d. direktora, a ko glavni urednik Informativnog programa

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Na elektronskoj sjednici Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS) za vršioca dužnosti direktora izabran je dosadašnji zamjenik direktora Dejan Jovanović, a za glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković, saznaje FoNet.
Upravni odbor RTS donio je te odluke nakon ostavke dosadašnje generalne direktorke Manje Grčić, koja je na tu funkciju imenovana u februaru ove godine na mandat od pet godina.
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Oglasio se RTS o Manji Grčić: Prije ostavke smijenila Bojanu Mlađenović
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