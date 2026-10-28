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Upravni odbor RTS: Evo ko će biti v. d. direktora, a ko glavni urednik Informativnog programa

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28.10.2026 22:37

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Управни одбор РТС: Ево ко ће бити в. д. директора, а ко главни уредник Информативног програма
Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Na elektronskoj sjednici Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS) za vršioca dužnosti direktora izabran je dosadašnji zamjenik direktora Dejan Jovanović, a za glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković, saznaje FoNet.

Upravni odbor RTS donio je te odluke nakon ostavke dosadašnje generalne direktorke Manje Grčić, koja je na tu funkciju imenovana u februaru ove godine na mandat od pet godina.

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Srbija

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