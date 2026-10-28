Manja Grčić podnijela ostavku na funkciju generalnog direktora RTS-a

Autor:ATV redakcija
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Manja Grčić podnela je ostavku na funkciju generalne direktorke Radio-televizije Srbije (RTS), saznajte Telegraf.
Odluku je podnijela danas, 28. oktobra, oko 17.30 časova, nakon razmatranja aktuelnih okolnosti u kojima javni servis posluje, uz ocjenu da je za instituciju najvažnije da se obezbijedi nesmetan nastavak rada.
U ostavci je navela da očekuje od Upravnog odbora da u okviru svojih zakonskih ovlašćenja pravovremeno preduzme neophodne korake kako bi se osigurao kontinuitet rukovođenja i sprovela primopredaja dužnosti u skladu sa zakonom.
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Grčić je poručila i da će pružiti svu potrebnu pomoć tokom tog procesa, kako bi primopredaja protekla uredno i bez negativnih posljedica po funkcionisanje RTS-a.
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Do njene odluke dolazi nakon što su pojedini zaposleni na RTS-u, kao i kandidati Studentske liste, zatražili njenu smjenu. Među zahtjevima našli su se i odlasci drugih članova rukovodstva, kao i urednika Informativnog programa.
(Telegraf)
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