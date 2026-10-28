Manja Grčić podnijela ostavku na funkciju generalnog direktora RTS-a

Odluku je podnijela danas, 28. oktobra, oko 17.30 časova, nakon razmatranja aktuelnih okolnosti u kojima javni servis posluje, uz ocjenu da je za instituciju najvažnije da se obezbijedi nesmetan nastavak rada.

U ostavci je navela da očekuje od Upravnog odbora da u okviru svojih zakonskih ovlašćenja pravovremeno preduzme neophodne korake kako bi se osigurao kontinuitet rukovođenja i sprovela primopredaja dužnosti u skladu sa zakonom.

Srbija Dio zaposlenih na RTS-u poslao zahtjeve za ostavke

Grčić je poručila i da će pružiti svu potrebnu pomoć tokom tog procesa, kako bi primopredaja protekla uredno i bez negativnih posljedica po funkcionisanje RTS-a.

Srbija Aleksandar Vučić otkrio kada očekuje povratak SNS-a na vlast

Do njene odluke dolazi nakon što su pojedini zaposleni na RTS-u, kao i kandidati Studentske liste, zatražili njenu smjenu. Među zahtjevima našli su se i odlasci drugih članova rukovodstva, kao i urednika Informativnog programa.

(Telegraf)