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Manja Grčić podnijela ostavku na funkciju generalnog direktora RTS-a

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28.10.2026 18:33

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Мања Грчић поднијела оставку на функцију генералног директора РТС-а
Foto: Printscreen/Youtube

Manja Grčić podnela je ostavku na funkciju generalne direktorke Radio-televizije Srbije (RTS), saznajte Telegraf.

Odluku je podnijela danas, 28. oktobra, oko 17.30 časova, nakon razmatranja aktuelnih okolnosti u kojima javni servis posluje, uz ocjenu da je za instituciju najvažnije da se obezbijedi nesmetan nastavak rada.

U ostavci je navela da očekuje od Upravnog odbora da u okviru svojih zakonskih ovlašćenja pravovremeno preduzme neophodne korake kako bi se osigurao kontinuitet rukovođenja i sprovela primopredaja dužnosti u skladu sa zakonom.

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Grčić je poručila i da će pružiti svu potrebnu pomoć tokom tog procesa, kako bi primopredaja protekla uredno i bez negativnih posljedica po funkcionisanje RTS-a.

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Do njene odluke dolazi nakon što su pojedini zaposleni na RTS-u, kao i kandidati Studentske liste, zatražili njenu smjenu. Među zahtjevima našli su se i odlasci drugih članova rukovodstva, kao i urednika Informativnog programa.

(Telegraf)

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Manja Grčić

ostavka

RTS

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