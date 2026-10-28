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Majka ostavila d‌jecu na planini i sama nastavila uspon

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28.10.2026 21:17

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Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Foto: Pexels/Chris G

Dvojica dječaka, starosti osam i 14 godina, pronađena su uplakana na planinskoj stazi u Poljskoj, nakon što ih je majka ostavila same i nastavila uspon prema vrhu planine.

Nesvakidašnji slučaj dogodio se na planinskom masivu Bješčadi, na području Bukove Berdo, gdje su planinarski vodiči tokom izleta čuli dječji plač i vrisku.

Kako je saopštio ogranak Poljskog turističko-planinarskog društva (PTTK) iz Žešova, vodiči su na raskrsnici planinarskih staza u blizini mjesta Mučne zatekli dvojicu braće koji su bili vidno uznemireni.

Majka nastavila uspon, djecu ostavila da je čekaju

Dječaci su ispričali da su sa majkom krenuli na planinarenje, ali da u jednom trenutku više nisu željeli da nastave uspon.

Majka je, međutim, odlučila da sama krene prema vrhu, do kojeg je bilo potrebno još oko sat vremena hoda. Djeci je rekla da je sačekaju 15 minuta.

Pošto je prošlo znatno više vremena, a majka se nije vraćala, dječaci su se uplašili. Mlađi brat se u jednom trenutku udaljio sa staze i pokušao sam da se spusti niz planinu, prenosi Radio Sarajevo.

Nije pokazala kajanje

Planinarski vodiči su pomogli dječacima i uspjeli da ih smire, a nakon otprilike 15 minuta pojavila se i njihova majka.

Vodiči su je upozorili da je ostavljanje maloljetne djece bez nadzora u planini izuzetno opasno, posebno zbog guste magle koja je tog dana otežavala vidljivost.

Žena je, međutim, odgovorila da je otišla „samo nakratko“, pravdajući svoj postupak time što su je djeca spriječila da ostvari planirani cilj.

Prema riječima jednog od vodiča, majka u početku nije pokazivala kajanje zbog svog postupka. Izvinila se tek kada joj je ukazano da bi ostavljanje djece u takvim okolnostima moglo da ima i pravne posljedice.

Slučaj je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su mnogi osudili postupak majke i zatražili da se o svemu obavijeste policija i nadležne službe za zaštitu djece.

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Planinarenje

Planina

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