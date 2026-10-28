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Novak Đoković ponovo ispisao istoriju, ovo mu uspjeva već 21 godinu zaredom!

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28.10.2026 22:08

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Новак Ђоковић поново исписао историју, ово му успјева већ 21 годину заредом!
Foto: Tanjug/AP/Keystone/Georgios Kefalas

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pobjedom se vratio na turnir u Bazelu, na kojem nije nastupao još od 2011. godine!

Srpski as je na startu takmičenja iz serije ATP 500 savladao Francuza Iga Ambera poslije velike borbe i preokreta rezultatom 4:6, 6:3, 6:4, čime je nastavio jedan impresivan niz koji traje više od dvije decenije.

Nije sve išlo po planu za 39-godišnjeg Beograđanina, koji je imao dosta problema sa neugodnim Francuzom, posebno na početku susreta. Amber se odlično snalazio u dvoranskim uslovima, uspio je da nametne svoj ritam i osvoji prvi set rezultatom 6:4.

Ipak, Đoković je u nastavku pokazao zbog čega je godinama u samom vrhu svjetskog tenisa. Podigao je nivo igre, pronašao rješenje za protivnikov servis i uspio da preokrene rezultat. Drugi set pripao mu je sa 6:3, dok je u odlučujućem bio bolji sa 6:4, što mu je donijelo plasman u narednu rundu turnira.

Ova pobjeda ima poseban značaj za srpskog tenisera, pošto mu je bila jubilarna 20. u 2026. godini. Time je nastavio nevjerovatnu seriju i stigao do 21. uzastopne sezone u kojoj je ostvario najmanje 20 trijumfa na ATP turu.

Osim nastavka impresivnog niza, Đoković je osvajanjem 50 ATP bodova napravio važan korak u borbi za plasman na Završni masters u Torinu.

Srbin se za mjesto među osam najboljih tenisera u sezoni bori sa Aleksom de Minorom i mladim Špancem Rafaelom Hodarom, koji trenutno drži posljednju poziciju koja vodi na završni turnir.

Hodar u ovom trenutku ima 319 bodova više od Đokovića, pa bi svaki naredni trijumf u Bazelu mogao da bude izuzetno značajan za srpskog asa u završnici sezone.

(Telegraf)

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