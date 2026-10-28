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Đoković poslije preokreta savladao Francuza

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28.10.2026 19:35

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Ђоковић послије преокрета савладао Француза
Foto: Tanjug / AP / Ng Han Guan

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u drugo kolo turnira u Bazelu pobjedom nad neugodnim Francuzom Igom Umberom poslije preokreta – 4:6, 6:3, 6:4.

Đoković, koji se poslije 15 godina vratio na turnir u Švajcarskoj, uspješno je započeo takmičenje protiv nekadašnjeg 13. tenisera svijeta.

Meč je trajao dva i po sata, a Đoković je uspio da preokrene rezultat poslije izgubljenog prvog seta.

Srpski as će u osmini finala igrati protiv Nijemca Jan-Lenarda Štrufa, koji je prethodno eliminisao sunarodnika Janika Hanfmana rezultatom 6:4, 6:3.

Štruf, trenutno 47. igrač svijeta, do pobjede nad Hanfmanom stigao je za 70 minuta, napravivši po jedan brejk u oba seta.

Đokoviću je turnir u Bazelu važan i zbog borbe za plasman na završni ATP masters u Torinu, a nastup u Švajcarskoj predstavlja mu priliku da osvoji dodatne bodove u završnici sezone.

Turnir u Bazelu igra se za nagradni fond od 2.584.155 evra.

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Novak Đoković

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