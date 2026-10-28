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Naredba o ponovnom brojanju glasova sa 17 biračkih mjesta u Velikoj Kladuši i Bihaću

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28.10.2026 19:46

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Наредба о поновном бројању гласова са 17 бирачких мјеста у Великој Кладуши и Бихаћу

Centralna izborna komisija BiH /CIK/ donijela je naredbu o ponovnom ručnom brojanju glasačkih listića za nivo Skupštine Unsko-sanskog kantona.

CIK je naložio ponovno ručno brojanje glasačkih listića sa 15 biračkih mjesta iz Velike Kladuše i dva biračka mjesta iz Bihaća.

Brojanje će početi sutra u 11.00 časova u "Zetri" u Sarajevu, saopšteno je iz CIK-a.

Kandidati i politički subjekti koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje mogu biti prisutni u toku brojanja, kao i akreditovani posmatrači za Glavni centar za brojanje.

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CIK BiH

brojanje glasova

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