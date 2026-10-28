Autor:ATV redakcija
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Centralna izborna komisija BiH /CIK/ donijela je naredbu o ponovnom ručnom brojanju glasačkih listića za nivo Skupštine Unsko-sanskog kantona.
CIK je naložio ponovno ručno brojanje glasačkih listića sa 15 biračkih mjesta iz Velike Kladuše i dva biračka mjesta iz Bihaća.
Brojanje će početi sutra u 11.00 časova u "Zetri" u Sarajevu, saopšteno je iz CIK-a.
Kandidati i politički subjekti koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje mogu biti prisutni u toku brojanja, kao i akreditovani posmatrači za Glavni centar za brojanje.
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