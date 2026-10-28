Mićin za ATV: Svaki teroristički napad je napad na državu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nakon terorističkog napada u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzima pojačane mjere bezbjednosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i prevencije eventualnih bezbjednosnih prijetnji na području Republike Srpske.
Pojačane mjere bezbjednosti obuhvataju područja u blizini objekata pod posebnom zaštitom, kao i objekata povezanih sa Državom Izrael na teritoriji Republike Srpske.
Da li je terorizam i dalje glavna bezbjednosna prijetnja?
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h0
Srbija
5 h0
Republika Srpska
5 h3
Srbija
7 h1
Republika Srpska
4 h6
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h4
Republika Srpska
5 h3
Najnovije
Najčitanije
21
09
20
58
20
40
20
39
20
35
Trenutno na programu