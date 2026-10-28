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Mićin za ATV: Svaki teroristički napad je napad na državu

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28.10.2026 20:39

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Мићин за АТВ: Сваки терористички напад је напад на државу
Foto: ATV

Nakon terorističkog napada u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzima pojačane mjere bezbjednosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i prevencije eventualnih bezbjednosnih prijetnji na području Republike Srpske.

Pojačane mjere bezbjednosti obuhvataju područja u blizini objekata pod posebnom zaštitom, kao i objekata povezanih sa Državom Izrael na teritoriji Republike Srpske.

Da li je terorizam i dalje glavna bezbjednosna prijetnja?

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Tagovi :

Teroristički napad

Beograd

Saša Mićin

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