Mićin za ATV: Svaki teroristički napad je napad na državu

Nakon terorističkog napada u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzima pojačane mjere bezbjednosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i prevencije eventualnih bezbjednosnih prijetnji na području Republike Srpske.

Pojačane mjere bezbjednosti obuhvataju područja u blizini objekata pod posebnom zaštitom, kao i objekata povezanih sa Državom Izrael na teritoriji Republike Srpske.

Da li je terorizam i dalje glavna bezbjednosna prijetnja?