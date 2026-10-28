Novi lijek za mršavljenje dvostruko bolji od Ozempika

Novi lijek za mršavljenje retatrutid (retatrutide), koji razvija američka farmaceutska kompanija Eli Lili (Eli Lilly), pokazao je znatno bolje rezultate u gubitku kilograma od Ozempika (Ozempic), pokazali su rezultati velikog kliničkog ispitivanja.

Prema rezultatima treće faze ispitivanja, objavljenim u srijedu, pacijenti koji su koristili retatrutid izgubili su približno dvostruko više kilograma od onih koji su primali najveću dozu Ozempika, prenosi Ej-Bi-Si njuz (ABC News).

U istraživanju je učestvovalo više od 1.000 odraslih osoba sa dijabetesom tipa 2. Ispitanici koji su primali veće doze novog lijeka izgubili su u prosjeku između 20,1 i 21,5 kilograma tokom 80 sedmica.

Za poređenje, pacijenti koji su koristili najjaču dozu Ozempika u istom periodu izgubili su u prosjeku oko 9,5 kilograma.

Po čemu se novi lijek razlikuje od Ozempika?

Osim značajnog gubitka tjelesne težine, retatrutid je pokazao pozitivne efekte i na druge zdravstvene pokazatelje, uključujući nivo holesterola, krvni pritisak i dugoročnu kontrolu šećera u krvi.

Jedna od glavnih razlika između ova dva lijeka je njihov način djelovanja.

Dok Ozempik djeluje na jedan hormonski sistem povezan sa apetitom i regulacijom šećera u krvi, retatrutid istovremeno djeluje na tri različita hormonska sistema.

Upravo bi taj mehanizam mogao da objasni zašto je novi lijek u kliničkom ispitivanju doveo do znatno većeg gubitka kilograma.

Retatrutid se primjenjuje jednom sedmično putem injekcije.

Kompanija Eli Lili već proizvodi lijekove Maundžaro (Mounjaro) i Zepbaund (Zepbound), koji djeluju na dva hormonska sistema, dok bi retatrutid trebalo da predstavlja novu generaciju terapije za mršavljenje.

Kada bi lijek mogao da bude dostupan?

Iako su rezultati ispitivanja obećavajući, retatrutid još nije dobio odobrenje za upotrebu.

Kompanija Eli Lili planira da početkom 2027. godine podnese zahtjev američkoj Agenciji za hranu i lijekove (FDA) za odobrenje novog lijeka.

Istovremeno, konkurentska farmaceutska kompanija Novo Nordisk (Novo Nordisk) razvija sopstveni lijek za mršavljenje pod nazivom KagriSema (CagriSema), koji takođe čeka regulatorno odobrenje.

Iz američke Agencije za hranu i lijekove upozoravaju da retatrutid trenutno nije dostupan kao odobreni lijek.

Posebno ističu da proizvodi koji se putem interneta prodaju pod tim nazivom nisu odobrene verzije lijeka, te da njihova upotreba može predstavljati rizik po zdravlje.