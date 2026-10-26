Šta treba da izbjegavate ako nosite sočiva: Može doći do infekcije oka

Kontaktna sočiva mnogima olakšavaju svakodnevicu, ali oni koji ih redovno nose ponekad zaboravljaju na pravila koja su važna za zdravlje očiju.

Spavanje sa sočivima ili tuširanje bez njihovog skidanja može se činiti bezazlenim, ali oftalmolozi upozoravaju da takve navike mogu dovesti do ozbiljnih infekcija oka.

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Iako se čini da čista voda ne može naštetiti očima, ljekari upozoravaju da kontaktna sočiva ne bi smjela dolaziti u dodir s vodom, čak ni onom iz česme. Isto važi za tuširanje, kupanje u moru i bazenima.

Zašto je voda opasna za kontaktna sočiva?

U vodi se može nalaziti ameba Acanthamoeba, mikroorganizam koji može izazvati ozbiljnu infekciju rožnjače poznatu kao akantamebni keratitis. Iako je takva infekcija rijetka, može biti veoma bolna, teško se liječiti i u najtežim slučajevima dovesti do trajnog oštećenja vida. Kontaktna sočiva mogu povećati rizik od infekcije jer se mikroorganizmi mogu zadržati na njihovoj površini i dospjeti do rožnjače, prenosi Indeks.hr.

Zbog toga oftalmolozi savjetuju da se sočiva nikada ne ispiraju vodom te da ih je potrebno skinuti prije tuširanja ili kupanja. Za njihovo čišćenje i čuvanje treba koristiti isključivo odgovarajući rastvor za kontaktna sočiva, prema uputstvima proizvođača. Ako planirate aktivnosti u vodi, sigurniji izbor mogu biti naočare.

Zašto ne bi trebalo da spavate sa sočivima?

Osim kontakta s vodom, jedna od najrizičnijih navika jeste spavanje s kontaktnim sočivima. Tokom spavanja rožnjača dobija manje kiseonika, a sočiva mogu dodatno smanjiti njegovo snabdijevanje i povećati mogućnost infekcije. Prema podacima američkih Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), spavanje s kontaktnim sočivima povezano je sa šest do osam puta većim rizikom od infekcije oka.

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To važi i za kraće drijemanje tokom dana. Izuzetak su sočiva posebno odobrena za nošenje tokom spavanja, ali i njih bi trebalo koristiti isključivo prema preporuci oftalmologa.

Sočiva stavite prije šminkanja

Važan je i redoslijed stavljanja sočiva i nanošenja šminke. Oftalmolozi preporučuju da se sočiva stave prije šminkanja kako bi se smanjila mogućnost da čestice maskare, sjenke ili olovke za oči dospiju ispod njih i izazovu iritaciju. Isto pravilo važi i uveče. Sočiva je najbolje izvaditi prije uklanjanja šminke kako ostaci kozmetičkih proizvoda ne bi došli u dodir s njima, prenosi GlasSrpske.

Ako se tokom nošenja sočiva pojave bol, izraženo crvenilo, osjetljivost na svjetlost ili zamagljen vid, sočiva treba odmah izvaditi i što prije potražiti pregled oftalmologa.