Nutricionisti preporučuju da ovaj čaj pijete svakodnevno

Čaj se generalno smatra jednim od najzdravijih napitaka koje možete piti, posebno kada ne sadrži dodani šećer. Međutim, svaka vrsta čaja nudi svoje jedinstvene prednosti, što može otežati izbor onog za određene zdravstvene ciljeve.

Ako tražite čaj koji nudi niz koristi za cijelo tijelo, uključujući podršku mozgu, srcu i crijevima, imate sreće. Prema riječima registrovanih dijetetičara, crni čaj nudi sve ove prednosti i još mnogo toga.

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Bilo koja da je vrsta crnog čaja u pitanju, može da poboljša zdravlje srca, mozga i crijeva zahvaljujući svojim jedinstvenim bioaktivnim jedinjenjima.

Poznata kao polifenoli, ova jedinjenja nude niz važnih zdravstvenih prednosti koje podržavaju svaki od ovih vitalnih sistema tijela.

Dobar za zdravlje srca

"Crni čaj je bogat polifenolima koji se nazivaju teaflavini - antioksidansi koji crnom čaju daju tamnu boju i jak ukus. Istraživanja sugerišu da ovi polifenoli mogu podržati zdravlje srca tako što pomažu u poboljšanju funkcije krvnih sudova, cirkulacije i opšteg zdravlja krvnih sudova", kaže registrovana nutricionistkinja Džejmi Šelbert.

Crni čaj takođe sadrži katehine - posebno epigalokatehin galat (EGCG) - koji su povezani sa impresivnim prednostima za zdravlje srca tako što pomažu u snižavanju krvnog pritiska i nivoa holesterola, a istovremeno smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti.

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Povećava fokus i poboljšava zdravlje mozga

"Crni čaj je bogat L-teaninom, aminokiselinom koja podržava zdravlje mozga poboljšavajući raspoloženje, budnost i odmor. Kombinacija L-teanina i nižeg nivoa kofeina čini crni čaj boljim izborom od kafe za glatkiji energetski podsticaj bez nervoze", dijeli registrovana dijetetičarka Šeri Go.

Osim toga, jedinjenja koja sadrži crni čaj štite moždano tkivo od oksidativnog stresa, čime se smanjuje rizik od kognitivnog pada.

Crni čaj je šampion zdravlja crijeva

Novi dokazi čak pokazuju da crni čaj može podržati zdravlje crijeva.

"Istraživanja dalje sugerišu da polifenoli crnog čaja interaguju sa crijevnim mikrobiomom, pomažući u podršci korisnim bakterijama povezanim i sa crijevima i sa opštim zdravljem", kaže Šelbert.

Ove blagodeti su pojačane za one koji piju nekoliko šoljica dnevno. Djelimično je to zato što polifenoli crnog čaja stimulišu rast bakterija koje proizvode masne kiseline kratkog lanca (SCFA) u crijevima, što smanjuje upalu i promoviše zdravlje crijevne barijere. I što više crnog čaja pijete, veće su koristi za zdravlje crijeva.

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Kako kažu stručnjaci, tri šolje crnog čaja dnevno poboljšava zdrave crijevne bakterije.

(Glossy)