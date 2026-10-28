FIBA Liga šampiona: Važna pobjeda košarkaša Igokee u pohodu na top 16

Neizvjesna završnica ovaj put otišla je na stranu košarkaša Igokee. Zaslužio je tim Nenada Stefanovića prvu pobjedu u Ligi šampiona ove sezone, kojom su došli u poziciju da se u preostale tri utakmice bore za prolazak u narednu fazu takmičenja.

"Igokea je u velikom usponu, nakon Parme i Crvene zvezde vidjelo se to i protiv Slavije. Posebno mogu da raduju sve bolje igre Romana Pena koji je postigao posljednjih pet poena na utakmici i sa 19 bio najefikasniji u trijumfu protiv češke ekipe", rekao je Nenad Stefanović, trener Igokee.

"Ovo je bila važna pobjeda. Imalo smo ranije teških utakmica, ali otpornost ovog tima je nevjerovatna. Bila je važna utakmica, htjeli smo da pobijedimo, nakon teškog poraza. Trener nas uvijek dobro spremi nije bitno protiv koga igramo. Sviđaju mi se naše šanse i mislim da smo u igri u svakoj utakmici u Ligi šampiona", rekao je Roman Pen, košarkaš Igokee.

Još tri dvocifrena igrača imala je Igokea. Lazar Stefanović i Haris Delalić ubacili su po 14 poena, jedan manje dao je sjajni Đorđe Topolović koji je imao i 10 skokova i tri asistencije. Na drugoj strani nije pomoglo 18 poena Džejvijena Mekoluma.

Igokea narednu utakmicu u Ligi šampiona igra 11. novembra u Pragu, dok za vikend gostuje Ciboni u šestom kolu ABA lige. Nakon serije mečeva na domaćem parketu u oktobru, Igosi će u novembru odigrati pet utakmica na strani.