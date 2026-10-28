Potvrđeno pisanje ATV-a: Nestalo 226.000 litara goriva iz skladišta OS BiH

Komisija Ministarstva odbrane BiH potvrdila je da je iz skladišta „Stojkovići“ u Novom Travniku nestalo više goriva nego što se prvobitno pretpostavljalo.

Komisija je u izvještaju, koji je ATV imao na uvid, navela da se u knjigama vodilo 364.469 litara dizela D5, dok je stvarnim stanjem utvrđeno da je u skladištu pronađeno 144.574 litra. Takođe, na stanju se vodilo 7.024 litra dizel-goriva D4, ali u skladištu nije pronađen nijedan litar.

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Ukupan manjak, prema izvještaju komisije, prelazi 226.000 litara. Iako se ranije pretpostavljalo da bi moglo nedostajati oko 150 tona goriva, utvrđena količina znatno je veća, s obzirom na to da 226.000 litara dizela teži približno 190 tona.

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Ako se uzme u obzir prosječna maloprodajna cijena dizela od 3,79 KM po litru, ukupna vrijednost nestalog goriva po današnjim cijenama iznosi oko 860.000 KM.

Skandal koji je potresao Oružane snage BiH dospio je u javnost 24. septembra, kada je ATV došao do podataka o nestanku goriva. Danas, mjesec dana kasnije, poznate su razmjere krađe.

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Ministar odbrane BiH Zukan Helez do sada nije komentarisao slučaj nestanka goriva iz skladišta Oružanih snaga BiH.