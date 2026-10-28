Logo

Cijene nafte u porastu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
28.10.2026 16:50

Komentari:

0
Цијене нафте у порасту
Foto: Tanjug/AP

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u porastu pošto se, prema pojedinim izvještajima, Amerika priprema da, nakon izbora za Kongres, obnovi napade na Iran, pišu američki mediji.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" veća za 1,7 odsto i sada je 115,86 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte porasla za 2,7 odsto i inosi 102,57 dolara po barelu.

Izvori američkog "Volstrit žurnala" rekli su da je Vašington poručio nekolicini država u Persijskom zalivu da budu spremni za kratku, ali intenzivnu vojnu kampanju nakon izbora za Kongres.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će sukob sa Iranom biti okončan pod njegovim uslovima i insistira na tome da Teheran mora biti onemogućen da dođe u posjed nuklearnog oružja.

Podijeli:

Tagovi :

London

Nafta

cijena

Komentari (0)

Više iz rubrike

Гријање на пелет може коштати и преко 4.000 КМ

Ekonomija

Grijanje na pelet može koštati i preko 4.000 KM

6 h

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Hitno povlačenje sa tržišta: Ako ste kupili ovo, odmah vratite

7 h

0
Други Регионални самит трговине у Бањалуци

Ekonomija

Otvoren Drugi Regionalni samit trgovine u Banjaluci

10 h

0
цигарета

Ekonomija

Poskupljuju cigarete u BiH, ovo su nove cijene

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

09

UŽIVO: Bitno, 28.10.2026.

20

58

Kristijano Ronaldo je najbolja Zlatna lopta svih vremena!

20

40

Uhapšen direktor Gimnazije u Novom Sadu Radivoje P. Stojković

20

39

Mićin za ATV: Svaki teroristički napad je napad na državu

20

35

FIBA Liga šampiona: Važna pobjeda košarkaša Igokee u pohodu na top 16

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima