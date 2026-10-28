Cijene nafte u porastu

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u porastu pošto se, prema pojedinim izvještajima, Amerika priprema da, nakon izbora za Kongres, obnovi napade na Iran, pišu američki mediji.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" veća za 1,7 odsto i sada je 115,86 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte porasla za 2,7 odsto i inosi 102,57 dolara po barelu.

Izvori američkog "Volstrit žurnala" rekli su da je Vašington poručio nekolicini država u Persijskom zalivu da budu spremni za kratku, ali intenzivnu vojnu kampanju nakon izbora za Kongres.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će sukob sa Iranom biti okončan pod njegovim uslovima i insistira na tome da Teheran mora biti onemogućen da dođe u posjed nuklearnog oružja.