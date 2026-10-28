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Isplivali detalji testamenta Marinka Rokvića: Evo kome je sve ostavio

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28.10.2026 17:33

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Испливали детаљи тестамента Маринка Роквића: Ево коме је све оставио

Legendarni pjevač Marinko Rokvić umro je 6. novembra 2021. godine, ostavivši iza sebe trojicu sinova — Nikolu, Marka i Darija, kojeg je dobio u vanbračnoj zajednici. Kako bi materijalno obezbijedio sinove i sačuvao porodičnu harmoniju, Marinko nije želio da ostavi pismeni testament, već je cjelokupnu imovinu, finansije i nekretnine raspodijelio na ravne časti još za života.

Bilo mu je izuzetno važno da niko ne bude oštećen, ali i da Nikola i Marko odneguju blizak odnos sa Darijom, koji živi u Kanadi. O njegovom pravičnom stavu i posvećenosti porodici svjedočila je pjevačica bliska porodici Rokvić:

„Marinko je s jedne strane bio veliki vragolan, a s druge veliki gospodin, ali porodica mu je bila na prvom mjestu. Sinove nikad nije razdvajao. Svu trojicu je neizmjerno volio”.

"Pružio im je sve što je mogao"

Svjestan opasnosti i napredovanja bolesti, pevač je sa djecom otvoreno razgovarao kako bi svi dogovorom bili zadovoljni i kako iza njega ne bi ostale razmirice. Sagovornica je tom prilikom istakla:

„Pružio im je sve što je mogao, a ono što je stekao tokom života i bogate karijere podijelio je na ravne časti. Nijedan sin nije zakinut, što bi se reklo, ni za ljubav, pažnju, a ni za nekretnine i finansije koje je ostavio iza sebe. On je bio svjestan da je bolest opasna i da uzima maha, pa je s djecom otvoreno razgovarao o svemu i uz dogovor su raspodijelili da svi u porodici budu zadovoljni. Nije želio da ode a da za sobom ostavi sinove koji će da se svađaju oko imovine. Vidjeli ste da je kako dolikuje ispraćen na vječni počinak, vjerujte, to je i zaslužio”.

Prvi susret sa vanbračnim sinom

Iako nisu odrastali zajedno, Dario je sa braćom po ocu izgradio blizak i prijateljski odnos, a za to je posebnu zahvalnost istakao prema Slavici Rokvić. Prisjećajući se prvog susreta sa ocem, Dario je izjavio:

„Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lijepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sljedeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio”.

(Kurir)

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Marinko Rokvić

testament

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