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''Brzo preboljela Sašinu smrt'': Suzani Jovanović smještaju aferu sa pjevačem?

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28.10.2026 12:11

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''Брзо пребољела Сашину смрт'': Сузани Јовановић смјештају аферу са пјевачем?
Foto: Jutjub

Pjevačica Suzana Jovanović našla se u centru pažnje na društvenim mrežama nakon što su se pojavile tvrdnje da je navodno pronašla novog partnera nakon smrti supruga Saše Popovića.

U jednoj od objava navodi se: "Brzo je preboljela njegovu smrt! Suzana Jovanović uhvaćena u zagrljaju našeg popularnog pjevača!". Uz ovaj naslov objavljena je fotografija na kojoj se dvije osobe vide s leđa, a koja, prema svemu sudeći, nije autentična, već je napravljena pomoću vještačke inteligencije.

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U objavi se pritom ne navodi ime muškarca sa kojim je pjevačica navodno viđena, već je uz fotografiju preuzeta njena biografija. Ipak, pojedini korisnici društvenih mreža povjerovali su u ove tvrdnje, nakon čega su uslijedili negativni i uvredljivi komentari na račun Suzane.

Suzana ranije otkrila kako su pokušali da joj unište brak sa Sašom

Ovo nije prvi put da se pjevačica suočava sa pričama koje, prema njenim riječima, imaju za cilj da naruše njen ugled i odnos sa porodicom. Suzana je nedavno govorila o neprijatnoj situaciji iz perioda braka sa Sašom Popovićem, kada je, kako je ispričala, neko pokušao da je lažno predstavi kao nevjernu suprugu.

"Zvoni meni telefon i zove me tip: 'Zdravo, Suzana, duguješ mi 2.500 maraka. Kad si bila sa mnom, dao sam ti 2.500 maraka.' Ja sam ga stavila na spikerfon, kad si čist i znaš da nisi ništa loše uradio u životu. Rekla sam: 'Evo mog muža.' Sale je njega pitao šta mu treba, a on je krenuo da zamuckuje. To je bila podmetačina. Meni nije bilo teško, skenirali smo broj i podnijeli krivičnu prijavu za uznemiravanje", ispričala je Suzana.

Pjevačica je navela da je kasnije saznala da je iza svega stajala žena sa estrade.

"Pitala sam da li ima veze sa estradom i da li ga je neko angažovao, a radilo se o mojoj koleginici. Nisam saznala ime, ali pretpostavljam i neka ostane osoba Iks. Cilj je bio da se napravi razdor i kako ja varam Saleta, da nisam dobra žena, dobra majka i da nisam žena za njega. Cilj je bio da se brak okonča. Da li možeš da vjeruješ? Ja sam samo pitala da li je neko sa estrade, radilo se o koleginici, a inspektor je rekao da ne može da mi kaže ime", rekla je.

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"Za mene je brak svetinja"

Suzana je tada istakla koliko joj je značio odnos sa Sašom, naglašavajući da nikada nije pomišljala da ga prevari.

"Možda je to neka ljubomora da Sale bude svačiji, ali samo ne moj. Više bi im prijalo da ga rasture od mene, da krene od djevojke do djevojke, a ne da bude samo sa jednom ženom. To je ono što ja kažem: 'Nemoj, pa se ne boj.' Ja znam da muža mog nisam prevarila ni mislima ni djelima. Bred Pit da je došao, rekla bih: 'Vidi, sladak je', ali s njim nikad ne bih otišla. Ja sam mog muža voljela, volim ga i dan-danas, srcem i dušom. Za mene je brak svetinja. Niko ne postoji, samo Sale Popović i niko više" rekao je.

(Kurir)

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Tagovi :

Suzana Jovanović

Pjevačica

estrada

Saša Popović

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