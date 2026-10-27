Vijest o njenoj smrti, koja se dogodila proteklog vikenda u porodičnom domu u sjeverozapadnom Meklenburgu, potvrdio je NDR u dogovoru sa porodicom. Gita Lindeman bila je dugogodišnja urednica kulture na NDR-u, a ovog proljeća predstavila je svoju novu zbirku pjesama.

Iako joj je kršteno ime bilo Brigite, gotovo svi su je znali kao Gitu. U javnosti je bila poznata kao supruga istočnonjemačkog pisca Vernera Lindemana, koji je preminuo 1993. godine, i majka Tila Lindemana. Kolege i saradnici pamtiće je kao inspirativnu ženu britka uma i izraženog humora. Do 2002. godine vodila je kulturnu redakciju NDR-a u pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija.

Strast prema knjigama

Rođena je 11. aprila 1939. godine u Drezdenu. Ljubav prema književnosti, kako je sama govorila, dugovala je očuhu.

"Bio je učitelj i znao je sa djecom. Jednostavno me pridobio", ispričala je jednom.

Prisjetila se kako bi stao u njenu odbranu kada bi je baka zvala da opere suđe i zamolio je da pusti djevojčicu neka nastavi čitati. Na njegov podsticaj upisala je i studije novinarstva u Lajpcigu, koje je pohađala od 1957. do 1962. godine.

Privatni život obilježio joj je brak sa Vernerom Lindemanom, koji je postao jedan od najpoznatijih pisaca u tadašnjem DDR-u. Zbog njega se 1968. godine preselila na sjever zemlje, gdje je radila na radiju u Nojbrandenburgu. Sa dvoje djece živjela je u porodičnoj kući u Drispetu kraj Šverina i tamo redovno ugošćavala brojne književnike sa kojima je razmjenjivala ideje.

Karijera nakon pada Zida

Pad Berlinskog zida donio je velike promjene. Knjige njenog supruga prestale su se izdavati, a on je preminuo 1993. godine. U tom je periodu Gita preuzela vođenje redakcije za kulturu na NDR-u. Onde je pokrenula emisiju „Literatur-Café“, posvećenu savremenim autorima, a u nedjeljnom programu „Kunstkaten“ detaljno je obrađivala regionalne kulturne teme.

Kulturi je ostala posvećena i nakon penzionisanja 2002. godine. Ovog proljeća, neposredno uoči 87. rođendana, na sajmu knjiga u Lajpcigu predstavila je zbirku poezije „Lautlos“ (Bešumno). Tom prilikom pročitala je svoju pjesmu „Himel“ (Nebo), p