Cijena gasa najviša u proteklih četiri godine

Cijene gasa u Evropi porasle su na iznos veći od 100 evra po megavat času prvi put u proteklih četiri godine usljed bojazni od obnovljenih udara Amerika na Iran i mogućeg hladnog talasa na Starom kontinentu, piše britanski "Fajnenšel tajms".

Cijena holandskog prirodnog gasa za isporuku u novembru porasla je za 2,9 odsto na 100,30 evra po megavat času. Ovaj iznos posljednji put dostignut je u decembru 2022. godine tokom energetske krize u Evropi.

Američki predsjednik Donald Tramp sugerisao je da bi Amerika mogla da obnovi napade na Iran nakon izbora za Kongres 3. novembra, što je povećalo mogućnost za nova ograničenja dostave gasa sa Bliskog istoka.

Izvori američkog "Volstrit žurnala" rekli su da je Vašington poručio nekolicini država u Persijskom zalivu da budu spremne za kratku, ali intenzivnu vojnu kampanju nakon izbora za Kongres.