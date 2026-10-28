Marko je vezan za respirator ali ostvario je veliku želju: Otpratio je kćer do oltara

Marko je nakon decenija rada otišao u penziju zdrav, pun energije i planova. Međutim, nedugo potom dobio je tešku dijagnozu koja mu je iz temelja promijenila život. Danas mu je potrebna podrška respiratora, ali je uz pomoć medicinskog osoblja i udruženja koje ispunjava posebne životne želje uspio da bude uz kćerku na njenom vjenčanju i otprati je do oltara.

Bolest je postepeno napredovala, a Marko se od septembra nalazi na odjeljenju za dugotrajnu respiratornu njegu. Tamo mu medicinsko osoblje pruža potrebnu njegu, dok mu svakodnevica uglavnom prolazi u ustaljenim bolničkim rutinama, piše Kroativ.

Među danima obilježenim liječenjem i prilagođavanjem zdravstvenom stanju posebno se radovao jednom događaju – vjenčanju svoje kćerke.

Bio je srećan zbog nje, ali istovremeno tužan jer je vjerovao da zbog bolesti neće moći da prisustvuje svečanosti. Želio je da je otprati do oltara, držeći je pod ruku, onako kako je zamišljao godinama.

Medicinsko osoblje pomoglo u organizovanju odlaska

Zaposleni na odjeljenju za dugotrajnu respiratornu njegu obratili su se udruženju koje pomaže u ostvarivanju posebnih životnih želja . Njegov tim prihvatio je organizaciju Markovog odlaska na vjenčanje , u saradnji sa osobljem koje svakodnevno brine o njemu.

Članovi tima posjetili su ga u bolnici kako bi ga upoznali i s medicinskim osobljem dogovorili sve detalje. Zdravstveno stanje zahtijevalo je pažljivu pripremu, pa je prije odlaska trebalo isplanirati svaki korak.

Upoznali su srdačnog čovjeka kojem je porodica izuzetno važna i na kojem je bolest ostavila vidljive posljedice. Mogućnost da ipak bude uz kćerku na dan njenog vjenčanja donijela mu je veliku radost.

Nakon priprema i dogovora s medicinskim timom Marko je krenuo prema crkvi .

Više od 250 gostiju prisustvovalo porodičnom trenutku

Na vjenčanju se okupilo više od 250 gostiju. Crkvom je odjekivala muzika, a Markov dolazak dodatno je obradovao porodicu i goste.

Kada su ga ugledali, gosti su mu prilazili vidno dirnuti. Mnogi nisu skrivali suze zbog činjenice da je, uprkos teškom zdravstvenom stanju, uspio da dođe i učestvuje u važnom danu svoje kćerke.

Potom je uslijedio trenutak kojem se najviše radovao.

Marko je bio uz svoju kćerku i, držeći je za ruku, otpratio je do oltara, gdje ju je čekao budući suprug . Time mu se ostvarila želja za koju je strahovao da će zbog bolesti ostati neispunjena.

Ceremoniju pratio iz prvog reda

Tokom cijelog obreda Marko je ostao u prvom redu, odakle je mogao izbliza da prati vjenčanje . Više puta su mu potekle suze radosnice dok je gledao kćerku i njenog supruga.

Za njega je to bila prilika da nakratko izađe iz bolničke svakodnevice i bude dio porodičnog događaja kojem se toliko radovao.

Nakon ceremonije članovi tima koji su mu omogućili dolazak ostali su još neko vrijeme na svadbenom slavlju, dijeleći radost s porodicom i gostima.

(Kroativ)