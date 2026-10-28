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Epski raspad Partizana u Francuskoj: Od +11 do poraza

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28.10.2026 22:18

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Епски распад Партизана у Француској: Од +11 до пораза
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Partizana gostovali su Asvelu u okviru 8. kola Evrolige i upisali su poraz rezultatom 82:75.

Imali su crno-bijeli 11 poena prednosti u posljednjoj četvrtini, ali nisu izdržali do kraja.

Crno-beli definitivno imaju za čime da žale, djelovalo je sve do nekih šest minuta do kraja da drže stvari pod kontrolom, a onda su potpuno stali u napadu i to im se obilo o glavu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Voters i Mils sa po 14, Krauder sa 13 i Bolomboj sa 12 poena. Na drugoj strani istakli su se Hejs sa 15 (8 sk) i Stivens sa 13 poena.

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KK Partizan

Evroliga

košarka

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