Epski raspad Partizana u Francuskoj: Od +11 do poraza

Košarkaši Partizana gostovali su Asvelu u okviru 8. kola Evrolige i upisali su poraz rezultatom 82:75.

Imali su crno-bijeli 11 poena prednosti u posljednjoj četvrtini, ali nisu izdržali do kraja.

Crno-beli definitivno imaju za čime da žale, djelovalo je sve do nekih šest minuta do kraja da drže stvari pod kontrolom, a onda su potpuno stali u napadu i to im se obilo o glavu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Voters i Mils sa po 14, Krauder sa 13 i Bolomboj sa 12 poena. Na drugoj strani istakli su se Hejs sa 15 (8 sk) i Stivens sa 13 poena.