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Dodik najavio veće plate prosvjetnim radnicima, traži povećanje i u predškolskim ustanovama

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28.10.2026 14:33

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предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Republika Srpska ne može uticati na globalna ekonomska kretanja koja su dovela do rasta cijena, ali zato može donijeti odluku da prosvjetnim radnicima na svim nivoima obrazovanja plate budu povećane za 10 odsto od 1. januara 2027, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Tražim da lokalne zajednice nađu način da u istom iznosu povećaju zarade zaposlenima u predškolskim ustanovama. Oni koji brinu o vaspitanju i obrazovanju djece zaslužuju da država brine o njihovom statusu i životnim potrebama" napisao je Dodik na Iks-u.

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Tagovi :

Milorad Dodik

povećanje plata

Obrazovanje

Predškolske ustanove

Plata

prosvjetni radnici

Komentari (6)

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