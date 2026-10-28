Dodik najavio veće plate prosvjetnim radnicima, traži povećanje i u predškolskim ustanovama

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska ne može uticati na globalna ekonomska kretanja koja su dovela do rasta cijena, ali zato može donijeti odluku da prosvjetnim radnicima na svim nivoima obrazovanja plate budu povećane za 10 odsto od 1. januara 2027, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Tražim da lokalne zajednice nađu način da u istom iznosu povećaju zarade zaposlenima u predškolskim ustanovama. Oni koji brinu o vaspitanju i obrazovanju djece zaslužuju da država brine o njihovom statusu i životnim potrebama" napisao je Dodik na Iks-u.
Republika Srpska ne može uticati na globalna ekonomska kretanja koja su dovela do rasta cijena, ali zato može donijeti odluku da prosvjetnim radnicima na svim nivoima obrazovanja plate budu povećane za 10% od 1. januara 2027.
Tražim da lokalne zajednice nađu način da u istom iznosu povećaju zarade zaposlenima u predškolskim ustanovama.
Oni koji brinu o vaspitanju i obrazovanju djece zaslužuju da država brine o njihovom statusu i životnim potrebama.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 28, 2026
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