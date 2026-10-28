Dodik najavio veće plate prosvjetnim radnicima, traži povećanje i u predškolskim ustanovama

Republika Srpska ne može uticati na globalna ekonomska kretanja koja su dovela do rasta cijena, ali zato može donijeti odluku da prosvjetnim radnicima na svim nivoima obrazovanja plate budu povećane za 10% od 1. januara 2027. Tražim da lokalne zajednice nađu način da u istom iznosu povećaju zarade zaposlenima u predškolskim ustanovama. Oni koji brinu o vaspitanju i obrazovanju djece zaslužuju da država brine o njihovom statusu i životnim potrebama.