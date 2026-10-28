Zabranjena plovidba rijekom Savom zbog granata iz Drugog svjetskog rata

Autor:ATV redakcija
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Plovidba Savom kod Sremske Rače zabranjena je zbog topovskih granata iz Drugog svjetskog rata uočenih pored mosta.
Šef Lučke kapetanije Sremska Rača Dragan Mijailović rekao je da je uz stub mosta uočeno više predmeta za koje se sumnja da su minsko-eksplozivna sredstva, pa je hitno uvedena zabrana plovidbe Savom u dužini od 10 kilometara.
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Zabranjena je plovidba uzvodno ka Hrvatskoj i BiH, a Mijailović je dodao da već neko vrijeme zbog niskog vodostaja nije moguća i bez zabrane.
Mijailović je naveo da su u pitanju topovske granate iz Drugog svjetskog rata, koje nisu ispaljene, već jednostavno bačene u Savu.
On je dodao da se granate jednom dijelom nalaze na plovnom putu i da je zabrana uvedena da ih neki brod slučajno ne bi aktivirao.
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Mijalović je najavio da će tražiti da se utvrdi koliko se minsko-eksplozivnih sredstava nalazi i da sve budu ukolonjene i razminirane.
(Srna)
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