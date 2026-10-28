Učenik iz Gradiške sa drugom razvio aplikaciju važnu za učenike

Da prijateljstva nastala putem interneta mogu prerasti u ozbiljne projekte, pokazali su Đorđe Samardžija, učenik Gimnazije Gradiška, i Nikola Srećkov iz Zmajeva, diplomirani inženjer softverskog i informacionog inženjerstva.

Njih dvojica razvili su aplikaciju "Classmate", koja uz pomoć vještačke inteligencije učenicima omogućava lakše i zanimljivije savladavanje školskog gradiva.

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Sve je počelo tokom ljetnjeg raspusta 2025. godine, kada su Đorđe i Nikola odlučili da slobodno vrijeme iskoriste za zajednički projekat. Ideja je bila da naprave aplikaciju koja će učenicima pomoći da bolje razumiju gradivo, umjesto da samo prepisuju gotova rješenja.

"Tokom ljetnjeg raspusta imali smo dosta slobodnog vremena i poželjeli smo da zajedno pokrenemo neki zanimljiv projekat. Tada nam je pala na pamet ideja za aplikaciju koja bi učenicima pomogla da lakše uče. Napravili smo prvu verziju, isprobali je i obojica odmah vidjeli potencijal", priča Đorđe za “Mikro mrežu“.

Od ideje do lansiranja aplikacije prošlo je godinu dana, tokom koje su je dvojica autora neprestano testirala i unapređivala.

Učenje uz pomoć vještačke inteligencije

Đorđe ističe da mladi danas sve više koriste vještačku inteligenciju, ali često na pogrešan način, prepisujući gotova rješenja bez razumijevanja.

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"Upravo je to jedan od razloga zašto smo napravili Classmate. Ako vještačkoj inteligenciji prepustimo sav mentalni rad, imaćemo problem, ali ako je koristimo kao alat koji nam pomaže da razumijemo gradivo, koristi mogu biti ogromne", objašnjava Srećkov.

Aplikacija korisnicima omogućava učenje uz digitalnu maskotu Ace, kroz manje, personalizovane lekcije prilagođene njihovim interesovanjima, hobijima i načinu učenja.

Cilj je da učenici aktivno učestvuju u savladavanju gradiva, uz manje stresa i bez osjećaja da ih aplikacija ocjenjuje ili kažnjava.

Prijateljstvo koje je preraslo u zajednički projekat

Posebnost ove priče je saradnja gimnazijalca iz Gradiške i diplomiranog inženjera iz Novog Sada, koji su zajednička interesovanja pretvorili u konkretan proizvod.

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"U današnje vrijeme više nije bitno da li je osoba iz našeg okruženja ili 200 kilometara dalje. Sve dok postoje povjerenje, poštovanje i zajednička interesovanja, drugarstvo može da nastane i da se razvija, pa čak i da stvori nešto veliko poput Classmatea", ističu oni.

Mladima koji žele da pokrenu vlastiti projekat poručuju da ne čekaju idealne uslove, već da počnu od malih stvari.

"Dovoljno je naučiti vještinu, početi s malim projektom i ne odustajati kad naiđu prepreke. Najvažnije je da se počne, jer se na putu uči više nego u teoriji. Mi smo i sami primjer toga – ideja je nastala iz druženja, a iskustvo je došlo s vremenom", zaključuje Đorđe Samardžija.