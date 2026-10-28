Kristijano Ronaldo je najbolja Zlatna lopta svih vremena!

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Kristijano Ronaldo, dobio je nagradu za najbolju Zlatnu loptu u istoriji - BOAT, odlučeno je glasanjem navijača na sajtu.

Poslije glasanja za najboljeg igrača svijeta za 2026. godinu, gdje je nagradu dobio Hari Kejn, fudbaler Bajerna iz Minhena i kapiten reprezentacije Engleske, dodeljena je nagrada za najbolju "Zlatnu loptu" u istoriji.

Ovdje su birani svi dobitnici Zlatne lopte od kada se dodjeljuje ovo najvažnije individualno priznanje.

Ronaldo je ukupno pet puta osvojio Zlatnu loptu, a ona koju je osvojio 2008. godine, kada je igrao za Mančester junajted, sa kojim je osvojio Ligu šampiona te godine i imao nevjerovatnu sezonu, poslije koje je prešao u Real Madrid u najvećem transferu svih vremena u to vrijeme, prvom koji je premašio 100.000.000 evra.

Drugo mesto je zauzeo Lionel Mesi sa Zlatnom loptom 2012. godine.

Koliko su Ronaldo i Mesi dominantni u odnosu na ostale fudbalere u istoriji, pokazuje to da su oni zauzeli prvih 12 mjesta, svako za različitu sezonu.

Prvi fudbaler i osvajač Zlatne lopte koji je na listi, a da nije Ronaldo ili Mesi, jeste Ronaldo nazario, koji je na 13. mjestu za 2002. godinu. Potom su tu i Kevin Kigen na 1979. godine, Johan Krojf 1974, Mišel Platini 1984, Franc Bekenbauer 1976...