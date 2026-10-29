Hoće li skočiti cijena tovljenika pred svinjokolj?

Trenutno kilogram žive vage prasića ide od 4 do 4,5 KM. Tovljenici se, za keš, kupuju po 4 KM, kaže za Srpskainfo predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske Mišo Maljčić.

Prema njegovim riječima to se u ranijem periodu nije dešavalo.

Problem je, objašnjava, prekomjerni uvoz jeftinijeg mesa, zbog čega za domaćim prasićima nema gotovo nikakve potražnje.

Iz tog razloga, i njihova cijena je na istorijskom minimumu, a tovljenici će ih, po svemu sude, uskoro prestići. Naime, sezona svinjokolja kreće oko polovine novembra, što bi dodatno moglo da podigne cijenu tovnih svinja.

I Maljčić potvrđuje da je cijenu žive vage tovljenika podigla povećana tražnja koja je, opet, rezultat bojazni građana da bi tovne svinje, kako vrijeme prolazi, mogle da budu još skuplji.

"Naime, za njima potražnja vlada negd‌je do 1. decembra, i onda interes pada", kaže Maljčić i dodaje da ova cijena tovljenika na snazi unazad 4-5 mjeseci.

"Po nekoj našoj računici, do svinjokolja cijena tovljenika ne bi trebalo da raste, bar ne značajno. Možda će poskupiti za nekih 10%, što znači da bi kilogram mogao koštati oko 4,5 KM", kaže predsjednik ovog udruženja Mišo Maljčić.

Preko oglasa, tovljenici već idu i do 4,5-5,5 KM, ali je riječ o prodaji jednog ili tek nekoliko grla.

Građani u sve većoj mjeri kupuju i polutke, te slaninu i but posebno, što im je jednostavnije i brže.

U Srpskoj kupovina tovljenika za sušenje mesa obično počinje već u oktobru, ali najveća potražnja očekuje se od početka do kraja novembra, kada zahladi i počne sezona svinjokolja.

Uzgajivači objašnjavaju da potrošači kupuju i one od 130, i one od 200 kilograma, u zavisnosti od toga kome šta treba i ko je na šta naučio. Nije teško izračunati da tovljenik od nekih 150 kilograma, trenutno košta između 600 i 670 KM.

Domaćini koji žele da prođu povoljnije obično se raspituju i rezervišu svinje prije nego što potražnja poraste, jer se cijene približavanjem svinjokolja mogu povećati.

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Što se prasića tiče, uzgajivači upozoravaju da potražnja za njima odavno nije bila gora.

"Zato prasići i koštaju 4 KM po kilogramu žive vage. Razlog je prekomjerni uvoz svinjskog mesa, zbog čega domaća proizvodnja svinja pada. Uzgajivači, jednostavno, ne mogu da prodaju ono što proizvedu. Nekada smo domaćom proizvodnjom mogli da zadovoljimo 40% potreba tržišta, unazad 3-4 godine 30%, a sada tek 15-20%", ističe Maljčić.

Praktično, na jednu otkupljenu domaću svinju, ne tako davno, iz uvoza su dolazile dvije svinje. Sada, na svaku domaću svinju koja završi na tržištu, uveze se ekvivalent od 4 do 5 svinja u mesu iz inostranstva.

Cijene prasića bi, kaže Maljčić, mogle da porastu sredinom decembra.

"Teško je sad govoriti koliko bi to poskupljenje moglo da bude. U svakom slučaju, vrijeme praznika i slava je period kad koliko-toliko možemo da zaradimo i vratimo dio dugova za sjeme, đubrivo, naftu", poručuje Maljčić.