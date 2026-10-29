Ne zaboravite kišobran kod kuće: Evo šta nas čeka

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i FBiH danas se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme uz sunčane intervale, a ponegdje je moguća prolazna slaba kiša.
Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 11 do 16, na jugu do 18, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar slab do umjeren, uveče na zapadu i pojačan, sjevernih smjerova. Na jugu vjetrovito, uz jaku buru.
Ovog jutra preovladava pretežno oblačno vrijeme, lokalno na sjeveroistoku bilo je slabe kiše, a u Hercegovini i na jugozapadu je umjereno oblačno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha u 7.00 časova: Drvar i Šipovo nula stepeni, Banjaluka i Bjelašnica jedan, Mrkonjić Grad i Jajce dva, Prijedor, Bugojno, Livno i Sanski Most tri, Novi Grad, Han Pijesak i Čemerno četiri, Doboj, Bihać i Ivan sedlo pet, Sokolac, Tuzla i Zenica šest, Srebrenica sedam, Bileća, Višegrad i Sarajevo osam, Bijeljina, Foča, Gradačac i Zvornik devet, Trebinje 11, Neum 13, a Mostar 16 stepeni Celzijusovih.
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