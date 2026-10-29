Ko bi mogao biti novi premijer Srbije: Rojters spominje četiri imena

Poslije pobjede Studentske liste, koja, kako se navodi, nema lidera, nad listom koju predvodi doskorašnji predsjednik Aleksandar Vučić na istorijskim vanrednim izborima održanim u nedjelju, u zemlji se sa nestrpljenjem očekuje odluka ko će biti novi premijer i ko će zauzeti ministarske funkcije u novoj vladi, piše "Rojters".

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Kako se dodaje, najveće šanse za mjesto novog premijera imaju četiri istaknute osobe sa Studentske liste. Evo o kome se radi...

Dejan Šoškić, ekonomista i bivši guverner Narodne banke Srbije

Dejan Šoškić, ekonomista i profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, obavljao je funkciju guvernera Narodne banke Srbije od 2010. do 2012. godine, kada je podnio ostavku u znak protesta zbog izmjena zakona za koje je smatrao da ugrožavaju nezavisnost te institucije.

Šoškić je godinama bio glasan kritičar Srpske napredne stranke.

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On je 2021. godine izjavio, ne iznoseći dokaze za tu tvrdnju, da je sistemska korupcija u Srbiji rasprostranjenija nego u susjednim zemljama i da odvraća domaće i strane direktne investicije. Šoškić smatra da "odgovorno upravljanje javnim finansijama može da stvori stabilnu osnovu za trajno povećanje plata i penzija".

Šoškić je često kritikovan zbog mandata na čelu Narodne banke Srbije, pogotovo zbog slabljenja dinara u tom periodu.

Šoškić je, međutim, branio tadašnje slabljenje domaće valute, objašnjavajući da je ono bilo posljedica monetarne politike koja se u tom trenutku morala sprovoditi, a ne njegovog ličnog neuspjeha.

Uprkos tome, tokom izborne kampanje predložio je korekciju, odnosno slabljenje kursa dinara, koji se prema evru održava u režimu rukovođeno fluktuirajućeg kursa, kako bi se povećala konkurentnost srpskog izvoza i domaći proizvodi postali jeftiniji kada se njihove cijene izraze u stranim valutama.

Kao alternativu naveo je zadržavanje fiksnog, jačeg kursa dinara, uz smanjenje troškova proizvodnje kroz smanjenje plata, piše "Rojters".

Ilija Srdanović, kardiolog i profesor

Ilija Srdanović, kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i ljubitelj biciklizma, postao je prvi kandidat Studentske liste kada je izborna lista konačno utvrđena u septembru.

Njegov ulazak u aktivnu politiku počeo je tokom studentskih protesta, na kojima se često pojavljivao kao govornik.

Srdanović je učestvovao i u biciklističkoj turi studentskog pokreta pod nazivom "Čuvari Ustava", organizovanoj širom Vojvodine.

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Tokom kampanje zalagao se za decentralizovan zdravstveni sistem "u službi građana, zasnovan na jednakosti svih pacijenata".

U intervjuu za beogradsku novinsku agenciju FoNet izjavio je da je njegov politički cilj izgradnja "bolje Srbije, ništa drugo nije važno".

Tokom izborne kampanje više puta je odbio Vučićev poziv da učestvuje u televizijskoj debati.

Ipak, pojedini njegovi politički stavovi ne predstavljaju radikalan raskid sa politikom koju je zastupao Vučić. smatra "Rojters".

Srdanović je naglasio stav Studentske liste da Kosovo, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost od Srbije, ostaje njen sastavni dio.

Takođe je izjavio da evropske integracije trenutno nisu prioritet i da nova vlada najpre mora da se usredsredi na unutrašnje reforme usmjerene na borbu protiv korupcije i nacionalni "egzistencijalni opstanak".

Dejan Bodiroga, bivša košarkaška zvijezda

Dejan Bodiroga, nekadašnji kapiten košarkaške reprezentacije Jugoslavije i aktuelni predsjednik Evrolige, jedan je od najistaknutijih javnih govornika studentskog pokreta.

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Ulazak u politiku predstavlja najnovije poglavlje u životu čoveka čija je karijera decenijama privlačila ogromnu pažnju Srbije, zemlje u kojoj košarka uživa gotovo kultni status, piše "Rojters".

Bodiroga je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio dvije uzastopne zlatne medalje na svjetskim prvenstvima 1998. i 2002. godine, a predvodio je i jugoslovenski tim do srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine.

Nakon što je 2007. završio igračku karijeru, posvetio se rukovodećim funkcijama u sportu, a 2022. godine imenovan je za predsjednika Evrolige.

Tokom izborne kampanje Bodiroga se pojavljivao na studentskim skupovima i učestvovao u igranju narodnih kola na otvorenom u seoskim sredinama.

Radomir Saičić, profesor hemije

Radomir Saičić, profesor organske hemije i član Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU), postao je jedno od glavnih lica izborne pobjede studenata u nedjelju.

Nakon što je Vučić priznao poraz, Saičić je izašao za govornicu u izbornom štabu Studentske liste i pozdravio rezultat kao "pobjedu građana".

Saičić je stručnjak za medicinsku hemiju, a njegov naučni rad usmjeren je na sintezu jedinjenja koja se koriste u hemoterapiji i antivirusnim terapijama, uključujući i poseban projekat povezan sa kovidom 19, realizovan u saradnji sa Pasterovim institutom.

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Studentskim protestima pridružio se nakon pada nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 2024. godine. U maju 2026. godine demonstrativno je napustio izložbu u Galeriji SANU u znak protesta zbog prisustva ministra kulture Nikole Selakovića.

Tokom izborne kampanje poručivao je okupljenim građanima da je Srbija "okupirana iznutra" i da je spreman da studentskom pokretu stavi na raspolaganje "čak i svoj život". Saičić smatra da je Kosovo "privremeno okupirana teritorija" i podržava energetsku saradnju sa Rusijom.

Politički analitičari i domaći mediji navode ga i kao jednog od mogućih kandidata na predsjedničkim izborima, koji će takođe biti raspisani nakon nedavne Vučićeve ostavke na funkciju predsjednika Republike, piše "Rojters", a prenosi "Kurir".