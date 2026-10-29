Kraj čekanja u BiH: Poznat datum otvaranja Lidla, evo gdje stižu prodavnice

Nakon višegodišnjih priprema, velikih investicija i izgradnje prodavnica širom Bosne i Hercegovine, njemački trgovački gigant Lidl sve je bliže početku poslovanja na bosanskohercegovačkom tržištu.

Prema dosadašnjim informacijama, prve prodavnice trebalo bi da budu otvorene u martu 2027. godine, što znači da je do očekivanog početka rada ostalo još oko pet mjeseci.

Iako Lidl još nije zvanično potvrdio tačan datum otvaranja, posljednji potezi kompanije pokazuju da se pripreme intenziviraju. Završava se logistička infrastruktura, zapošljavaju se radnici, razvija mreža prodavnica i uspostavlja saradnja s domaćim dobavljačima.

Zanimljivo je da je posljednjih dana na pojedinim ranije izgrađenim Lidlovim objektima počelo i završno uređenje vanjskih površina, uključujući parkinge i zelene površine, što je još jedan pokazatelj da se pripreme za otvaranje prodavnica intenziviraju.

Mart 2027. kao ključni termin

Najkonkretnija informacija o mogućem datumu otvaranja stigla je od domaćih proizvođača s kojima Lidl već razgovara o budućoj saradnji. Siniša Šolak, predsjednik Udruženja "Glamočki krompir", ranije je potvrdio da su predstavnici njemačkog lanca tokom sastanka najavili otvaranje prvih prodavnica u martu 2027. godine.

Lidlovi predstavnici tada su razgovarali s proizvođačima o mogućnostima plasmana glamočkog krompira na police budućih marketa, potrebnim količinama, standardima pakovanja i organizaciji isporuke. Ova informacija uklapa se u ranije najave prema kojima bi Lidl prve objekte trebalo da otvori početkom naredne godine. Ipak, riječ je o terminu prenesenom od potencijalnog dobavljača, a ne o zvanično objavljenom datumu kompanije.

Logistički centar vrijedan 200 miliona KM

Jedan od najvažnijih preduslova za otvaranje prodavnica jeste uspostavljanje centralnog distributivnog sistema. Lidl je u Lepenici kod Kiseljaka izgradio ogroman logističko-distributivni kompleks, čija se vrijednost procjenjuje na oko 100 miliona evra, odnosno približno 200 miliona KM.

Riječ je o objektu koji će predstavljati centralnu bazu za snabdijevanje prodavnica širom Bosne i Hercegovine. Samo skladišni prostor zauzima oko 60.000 kvadratnih metara, a kompleks raspolaže s približno 40.000 paletnih mjesta i 120 utovarno-istovarnih rampi. Prema ranijim informacijama, u centru bi trebalo da bude zaposleno više od 200 radnika.

Više od 1.000 novih radnika u 21 gradu

Još jedan snažan signal približavanja otvaranja predstavlja veliki talas zapošljavanja koji je Lidl pokrenuo u Bosni i Hercegovini. Kompanija je nedavno raspisala konkurse za više od 1.000 novih radnika u 21 gradu. Riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih zapošljavanja u domaćem trgovačkom sektoru u posljednje vrijeme.

Na osnovu velikog konkursa za zapošljavanje, poznat je i spisak 21 grada i opštine koji su obuhvaćeni pripremama za početak rada Lidlovih prodavnica: Sarajevo, Mostar, Banjaluka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Gradiška, Modriča, Doboj, Laktaši, Gračanica, Zvornik, Zenica, Travnik, Kakanj, Livno, Čapljina, Vogošća, Istočno Sarajevo, Kiseljak i Tešanj.

Šta se još čeka?

Iako su brojni prodajni objekti već izgrađeni, za početak poslovanja potrebno je da istovremeno budu spremni logistika, distribucija, zaposleni i dovoljne količine robe. Upravo zato otvaranje velikog trgovačkog lanca podrazumijeva znatno više od završetka građevinskih radova na pojedinačnim prodavnicama.

Lidl praktično istovremeno uspostavlja cijeli poslovni sistem u Bosni i Hercegovini. Ako se ostvare dosadašnje najave o martu 2027. godine, do otvaranja prvih prodavnica ostalo je još približno pet mjeseci. Time bi se završila višegodišnja faza priprema i započelo novo poglavlje na domaćem maloprodajnom tržištu, piše Biznis info.