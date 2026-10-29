Autor:ATV redakcija
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Minka Kreho imenovana je za predsjednika Suda BiH, odlučio je Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH.
Minka Kreho je u protekle tri godine obavljala funkciju vršioca dužnosti predsjednika Suda BiH, nakon što je Ranko Debevec nakon hapšenja udaljen sa te funkcije.
Bila je i jedini kandidat za predsjednika Suda BiH.
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Izlažući program rada VSTS-u, Krehova je rekla da je cilj povećati efikasnost u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, te ukazala na problem nepostojanja agencije za upravljanje oduzetom imovinom.
"Postoji i problem sistema kontrole privremeno i trajno oduzetih predmeta", naglasila je Krehova.
Kao problem sa kojim se Sud BiH susreće navela je odlazak sudija u penziju. "Ove godine otišlo je četvoro, a iduće godine osam sudija odlazi u penziju, zbog čega je neophodno rasporediti njihove predmete u radu", navela je Krehova.
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Minka Kreho je 1991. godine imenovana za sudiju za prekršaje u Opštinskom sudu za prekršaje opštine Centar Sarajevo, gdje je radila do 1995. godine.
Sa mjesta sudije Kantonalnog suda Sarajevo imenovana je 18. januara 2007. godine za sudiju Suda BiH.
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