Nova banka poklanja 100 KM bebama rođenim na Međunarodni dan štednje

Povodom Međunarodnog dana štednje, koji se obilježava 31. oktobra, Nova banka pripremila je kampanju „Najljepši počeci zaslužuju podršku“, posvećenu najmlađima. Svakom djetetu rođenom 31. oktobra 2026. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine Banka će pokloniti 100 KM, koje će biti uplaćene na štedni račun otvoren na ime djeteta.

"Za mnoge porodice 31. oktobar biće datum koji će zauvijek pamtiti. Želimo da taj dan bude i početak štednje za budućnost njihovog djeteta. Poklonom od 100 KM želimo da pokažemo da štednja ne zahtijeva velike iznose, već odluku da se počne na vrijeme, jer njena prava vrijednost nije samo u novcu koji čuvamo, već i u navici da planiramo unaprijed “, izjavio je Stefan Pajić, rukovodilac Segmenta za marketing i korporativne komunikacije Nove banke.

Kampanjom „Najljepši počeci zaslužuju podršku“ Nova banka povezuje jedan od najvažnijih datuma u životu porodice sa idejom štednje kao dugoročne navike. Prvih 100 KM na računu djeteta predstavlja početak štednje koja se vremenom može uvećavati i postati podrška budućim potrebama, željama i planovima tokom odrastanja.

Roditelji će pravo na poklon ostvariti tako što će kopiju rodnog lista djeteta i uvjerenje o prebivalištu djeteta donijeti u poslovnicu Nove banke, najkasnije u roku od mjesec dana od dana rođenja. Pored toga, potrebno je da donesu kopiju važeće potvrde o prebivalištu roditelja ili režijski račun koji nije stariji od tri mjeseca te kopiju lične karte roditelja, uz original na uvid. Nakon ispunjenja ovih uslova, 100 KM biće uplaćeno na štedni račun otvoren na ime djeteta.

Nova banka u ponudi ima dječiju oročenu štednju, koja omogućava otvaranje računa na ime maloljetnog djeteta i višekratne uplate tokom ugovorenog perioda, u skladu s mogućnostima porodice. Period oročenja može trajati od šest do 120 mjeseci. Sredstva se ne mogu isplaćivati tokom oročenja, a kamata se obračunava mjesečno i isplaćuje po isteku ugovorenog perioda. Korisnik može ostvariti i bonus na kamatu ukoliko ispoštuje ugovoreni period oročenja.