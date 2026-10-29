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Troje povrijeđenih: Počasni konzul Bangladeša izazvao udes u BiH

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29.10.2026 11:35

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Несрећа у Сарајеву
Foto: Screenshot

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak, 29. oktobra, nešto poslije ponoći u sarajevskoj ulici Alipašina, povrijeđene su tri osobe nakon što je Land Rover udario u zaustavljeno vozilo za odvoz otpada KJKP "Rad".

Ova informacija potvrđena je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za portal "Radiosarajevo.ba"

Prema informacijama iz policije, nesreća se dogodila oko 00:05 sati, kada je putničkim vozilom Land Rover, koje je u vlasništvu Počasnog konzulata Narodne Republike Bangladeš, upravljao O. M. (1980), osoba s diplomatskim imunitetom.

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Tom prilikom Land Rover je udario u specijalno vozilo za odvoz otpada koje je bilo zaustavljeno na kolovozu.

U nesreći su lakše povrijeđeni vozač vozila KJKP "Rad" M. T. (1996) i radnik Š. K. (1986), koji je u tom trenutku radio na pražnjenju kontejnera za otpad.

Lakše tjelesne povrede zadobio je i E. M. (1951), koji se nalazio kao putnik u Land Roveru.

Povrede su svim učesnicima konstatovane na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), nakon čega su upućeni na kućno liječenje.

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Policijskim alkotestiranjem utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu vozača Land Rovera, O. M, koji ima status osobe s diplomatskim imunitetom.

O događaju je obaviješten sudija za prekršaje Općinskog suda u Sarajevu, koji je naložio da se protiv vozača podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o Omaru Musabegoviću (1980), koji je Počasni konzul Bangladeša.

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Saobraćajna nesreća

nesreća

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