Izvještaj Vlade upućen SB UN: Privrženi Dejtonu, posvećeni miru i stabilnosti

Republika Srpska smatra da BiH može izgraditi uspješnu budućnost jedino dosljednim poštovanjem odredbi Dejtonskog mirovnog sporazuma, a rukovodstvo Srpske nepokolebljivo je posvećeno miru i stabilnosti, istaknuto je u izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN.

.Republika Srpska i njeno rukovodstvo privrženi su Dejtonskom mirovnom sporazumu i nepokolebljivo su posvećeni miru i stabilnosti, te ne traže ništa osim dosljednog sprovođenja ovog sporazuma. Potpuno poštuju suverenitet i teritorijalni integritet BiH", naglašeno je u izvještaju.

U izvještaju piše da najviši izabrani zvaničnici Republike Srpske dosljedno i nedvosmisleno potvrđuju privrženost Srpske Dejtonskom sporazumu.

Napomenuto je da je predsjednik Vlade Savo Minić u avgustu ove godine izjavio da Republika Srpska insistira isključivo na ostvarivanju prava koja su joj zagarantovana Dejtonskim sporazumom i da ne traži ništa što joj ne pripada.

Društvo Vlada Srpske zadovoljna: Zaposleni u HE na Drini daju svoj maksimum

Minić je, podsjećaju u Izvještaju, na sastanku sa komandantom Eufora u BiH Mauricijem Frondom istakao punu opredijeljenost Srpske za obezbjeđivanje sigurnog i stabilnog okruženja i pozdravio aktivnosti Eufora usmjerene k tome cilju.

Slično tome, navodi se, na sastanku sa ambasadorom Danske u BiH, održanom u julu ove godine, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan naglasio je da se Republika Srpska dosljedno zalaže za striktnu primjenu Ustava BiH i poštovanje slova Dejtonskog sporazuma.

Istakao je i opredijeljenost institucija Republike Srpske za dijalog i očuvanje mira i stabilnosti.

Prema izvještaju Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA, Karan je u septembru izjavio "da je najveća zabluda predstavljati Republiku Srpsku kao problem za BiH", naglasivši da je ona jedini branilac ustavnog poretka dejtonske BiH.

Sistematična centralizacija institucija i kršenje prava konstitutivnih naroda ogledaju se i u postupcima vlasti FBiH, gdje način sprovođenja usklađivanja zemljišnih knjiga služi za oduzimanje imovinskih prava koja Srpska pravoslavna crkva ima od davnina.

"Upisivanjem viševjekovnih crkava, kapela i grobalja kao vlasništvo države umjesto kao crkvenu imovinu, organi uprave FBiH aktivno podrivaju kulturno nasljeđe i pravnu autonomiju Srba kao konstitutivnog naroda", naglašeno je u Izvještaju.

Ukazano je i da bošnjačke stranke namjerno ometaju ekonomski razvoj Republike Srpske višegodišnjim blokadama ključnih razvojnih projekata, poput izgradnje hidroelektrane "Buk Bijela" i aerodroma Trebinje.

"Republika Srpska se nada da će novi bošnjački lideri izabrani na izborima u oktobru odustati od takve politike opstrukcija i destabilizujućih napada na Dejtonski sporazum, te da će, umjesto toga, sarađivati sa svim stranama na jačanju stabilnosti i unapređenju ekonomskog razvoja BiH", piše u izvještaju.