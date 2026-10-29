Blanuša stavio van snage odluku o Petroviću, pa odmah donio novu

Odluka predsjednika SDS-a Branka Blanuše o isključenju Ljubiše Petrovića Stavljena je van snage, potvrđeno je iz ove partije.

Kako navode iz SDS-a, sedam od devet članova Statutarne komisije stranke zauzelo je stav da odluka o isključenju Petrovića nije u skladu s odredbama Statuta.

Dodaje se da je većina članova Statutarne komisije dala identično tumačenje, da predsjednik SDS-a nije mogao donijeti predmetnu odluku o isključenju bez provođenja disciplinskog postupka.

Petrović se briše iz registra

U novoj Odluci koju je Blanuša donio navodi se da je Ljubiši Petroviću prestalo članstvo u SDS-u, te se nalaže Sekretarijatu da Petrovića izbriše iz Centralnog registra članstva.

Ističe se da je Blanuša ovu deklaratornu odluku donio nakon što je natpolovična većina Statutarne komisije, odnosno pet članova zauzelo identičan stav da je Ljubiši Petroviću prestalo članstvo u SDS-u po sili Statuta shodno članu 13. stav (1) tačka 3. Statuta SDS-a zbog učestvovanja na izborima na drugi način koji je u suprotnosti sa odlukama organa SDS-a.

U obrazloženju Odluke Blanuša navodi da je Petrović protivno odlukama Skupštine i Glavnog odbora SDS-a o kandidatima za inokosne funkcije za Opšte izbore 2026. godine, pružio javnu kandidatu druge političke organizacije - Nebojši Vukanoviću.

"Što predstavlja djelovanje koje je u direktnoj suprotnosti sa zvaničnim odlukama organa SDS-a i ispunjavanje uslova za prestanak članstva iz člana 13. stav (1) tačka 3. Statuta SDS-a po sili Statuta".